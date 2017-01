Logga in på Asus router. Så här kan gränssnittet i Asus router se ut när du loggat in via ip-adressen,

Asus router login

Följ de här tre stegen så är du snabbt inloggad på din Asus-router.

1. Du kan komma åt din Asus router från vilken webbläsare som helst. Det är en fördel om du är ansluten via eithernet när du loggar in så att du inte riskerar att förlora inställningar om wifi-uppkopplingen bryts, startas om eller behöver loggas in på igen om du byter lösenord.

2. Standard ip-adress för att göra ett Asus router-login är 192.168.1.1 som du helt enkelt skriver in i webbläsarfältet och trycker enter.