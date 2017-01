Forskare vid Binghamton State University i New York tror att ditt hjärta kan vara nyckeln till privat information. Genom att mäta den elektriska aktiviteten i hjärtat säger sig forskarlaget kunna kryptera patienters hälsojournaler.

Den grundläggande idén är följande: Patienten förses med en kroppsnära enhet, som hela tiden samlar fysiologiska data och skickar den vidare till läkaren. Eftersom EKG-signalerna redan samlas in för kliniska diagnoser skulle systemet helt enkelt kunna återanvända datan under överföringen och därmed sänka kostnaderna och kraven på datorkraft som krävs för att skapa en krypteringsnyckel från grunden.

"Det finns så många mogna krypteringstekniker tillgängliga, men problemet är att de är dyra och bygger på komplicerade aritmetiska beräkningar och slumpmässigt genererade nycklar", sade Zhanpeng Jin, en av författarna till avhandlingen "A Robust and Reusable ECG-based Authentication and Data Encryption Scheme for eHealth Systems."

"Dessa krypteringsmetoder kan inte appliceras direkt på de energihungriga mobila och kroppsnära enheterna - det drar för mycket batteri."