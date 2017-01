Eller ja, beskedet kommer egentligen via en ynklig textrad i Googles lista med kompatibla datorer där det står “All Chromebooks launching in 2017 and after as well as the Chromebooks listed below will work with Android apps in the coming future".

Googles Android-appbesked är faktiskt en rätt stor grej, och kan mycket väl öka dragningskraften hos Chromebooken, som väntas få flera nya tillskott i familjen inom kort.