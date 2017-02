Är du sugen på att flyga till en viss plats men tycker att priset är för högt? Smarta appen Hopper kan hjälpa.

Skriv bara in destination och önskade datum så får du se priset just nu – och om det väntas gå upp eller ned. Om du räknar med en nedgång väljer du Watch This Trip. Då får du ett meddelande när resan finns till ett lägre pris.

LÄS MER: Missa inte vår guide till hur du hittar bästa sista minuten resor.