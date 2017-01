Netgear router login

Följ de här tre stegen så är du snabbt inloggad på din Netgear-router

1. Du kan komma åt din Netgear router från vilken webbläsare som helst, men se till att du är ansluten till internet via den Netgear router du vill logga in på. Det också en fördel om du är ansluten via ethernet när du loggar in så att du inte riskerar att förlora inställningar om wifi-uppkopplingen bryts, startas om eller behöver logga in igen om du byter lösenord till wifi i admingränssnittet.

2. Till Netgear router login behöver du inte använda en ip-adress, utan kan istället använda en av två adresser som är lite lättare att komma ihåg. Skriv in http://www.routerlogin.net eller http://www.routerlogin.com och tryck på enter.

3. Du kommer nu att få upp en ruta som ber dig att logga in. Om du inte har gjort några ändringar sedan du köpte din Netgear router, så är användarnamnet admin. Lösenordet är antingen admin eller password. På äldre modeller kan lösenordet vara 1234. (Vi rekommenderar att det första du gör när du har loggat in är att byta lösenord.)

