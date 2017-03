Kockarnas Airbnb

Delningsekonomin blir allt större. Via Airbnb kan privatpersoner hyra ut bostäder till varandra och det finns även liknande tjänster för den som vill tjäna extra på sin matlagning. Airdine kopplar exempelvis ihop duktiga matlagare och hungriga gäster via en app. Bokning och betalning sker via Airdine, och gästerna har förstås en möjlighet att betygssätta sin värd.

Airdine

Middag i 110 länder

Vizeat beskriver sig som Europas största plattform för matupplevelser, och man säger sig ha 20 000 värdar i 110 länder. Till skillnad från Airdine krävs det ingen app för att kunna boka middagar – det går lika bra att använda sajten.

Vizeat

