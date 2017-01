Disken finns i ett gäng olika färger. I svenska butiker har vi sett den silvergrå med "borstad metall"-stil, samt den blå, men om du letar runt är det möjligt att du även hittar de andra.

Däremot kan vi inte säga något om hur stöttålig disken är, Seagate har i alla fall inga skrytuppgifter på den punkten, så normal god sed för försiktighet gör gälla – undvik att flytta på disken när den är inpluggad och används.

Medföljande mjukvara består av två saker. För det första ett par drivrutiner. Disken är förformaterad med NTSF, vilket gör den helt rätt för nyare Windows-datorer. Men det kommer med en NTSF-drivrutin OSX vilket gör den Mac-kompatibel. Det finns också en HFS+-drivrutin för Windows, om du hellre vill ha det mer Mac-vänliga filsystemet som standard.

Mångsidigt backupprogram

Sedan får du tillgång till Seagate Dashboard. Det ligger inte på disken utan laddas hem från Seagates webb. Dashboard har tre huvudfunktioner; datorbackup, backup av mobila enheter, och backup av innehåll på dina sociala media.

Datorbackup säkerhetskopierar enkelt hela datorns disk så fort du ansluter, och uppdaterar sedan inkrementellt varje gång du pluggar in disken framöver. På macar funkar inte det, men disken går utmärkt att använda med Time Machine istället.

Seagate Dashboard är både funktionsrikt och enkelt att använda. Men tyvärr är finns det inte svenskt språkalternativ.

Kopplingen till mobila enheter innebär inte att du pluggar in disken i plattan eller telefonen, utan du kör in den i datorn, och sedan kan du med en app för Android eller IOS göra backup av mediafiler till den via wifi i lokala nätverket eller via molnet.

Slutligen har vi möjligheten att säkerhetskopiera dina sociala nätverk. Det innebär att du ger Dashboard inloggning till Facebook, Flickr, Tumblr och Youtube (det verkar vara dem som funkar) och programmet tankar ner ditt innehåll på de sajterna och sparar på disken. Alltså, innehåll som du själv har laddat upp, inte till exempel Youtubekanaler du prenumererar på. Det är en lite seg och tidskrävande funktion, men den verkar funka pålitligt och såvitt vi kan se lyckas den dammsuga både Facebook och Youtube på innehåll.