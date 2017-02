För att få reda på webbkamerans IP-adress behöver du först logga in på din router. Det gör du vanligtvis genom att skriva in 192.168.0.1 eller 192.168.1.1 i din webbläsares adressfält och trycka på retur-tangenten. Har du en netgear-router kan du i stället surfa in på http://www.routerlogin.net eller http://www.routerlogin.com .

Logga in på den lokala IP-adressen och ange ditt användarnamn och lösenord. Sedan letar du upp inställningarna för webbkameran och noterar vilka portar som används, till exempel 80 (http) eller 443 (https).

Nästa sida: Steg 2 - port forwarding

Ställ in Port forwarding

Nästa steg är att leta reda på inställningarna för Port forwarding. Om du inte hittar dem kan du kolla i manualen eller söka på nätet och förhoppningsvis får du veta var de finns för just din router.

Har du till exempel Linksys E9600 beger du dig till fliken Security och därefter fliken Apps and Gaming. Börja med att skriva in ett namn, till exempel Camera, och skriv sedan in vilken port som används i de två rutorna. Skriv in den lokala IP-adressen för webbkameran och kryssa för rutan Enabled.

Upprepa proceduren om du vill lägga till fler webbkameror. Observera att två kameror inte får använda samma port, så du kan behöva ändra den ena till exempelvis 8181.

För att komma åt webbkameran från jobbet eller semesterstugan ska det nu räcka med att surfa in på en speciell adress som skapats av din publika IP-adress, ett kolon och porten som används av din webbkamera. Till exempel 83.254.110.233:443 eller 83.254.110.233:8181.