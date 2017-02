Så slår du på funktionen:

Du aktiverar Whatsapps tvåstegsverifiering genom att gå in i appens inställningar, välja Kontoinformation och sedan Tvåstegsverifiering. Efter att ha gjort detta behöver du skriva in ett sexsiffrigt lösenord varje gång du försöker registrera ditt telefonnummer i Whatsapp igen.

Uppgifter: Whatsapp testar funktion som låter dig radera skickade mess

Flitiga användare av tvåstegsverifiering för exempelvis Linkedin-, Facebook- eller Googletjänsterna kommer märka att det fungerar lite annorlunda här. I stället för att få en ny, unik kod skickad till dig via sms när du vill komma åt tjänsten kommer du att behöva hålla reda på en och samma kod. Whatsapp kommer sedan be dig om den sporadiskt (en gång/vecka enligt The Guardian) under tiden du använder tjänsten.