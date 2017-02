Den nya, företagsvänliga versionen kommer att heta Windows Insider Program for Business (förkortat WIP4Biz), med vilken Microsoft hoppas få värdefull återkoppling från professionella IT-användare i olika verksamheter.

På sin hemsida skriver Microsoft att man kommer att lägga in nya företagsfunktioner i i Windows Insider-programmet under de kommande månaderna. IT-användare som är nyfikna på att hoppa på WIP4Biz-tåget och testa förhandsversioner i företagsmiljö kan under tiden fylla i en intresseanmälan på hemsidan.