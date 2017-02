Telia router login. Så ser gränssnittet i Telia router ut när du loggat in på din Telia-router.

Telia router login

Här är tre snabba steg att följa, så är du snabbt inloggad på din Telia-router.

1. Du kan komma åt din Telia-router från vilken webbläsare som helst. Det dock ett plus om du är ansluten via ethernet när du loggar in, för att inte riskera att förlora inställningar om uppkopplingen bryts, eller startas om. Eller om du behöver logga in igen när du byter lösenord till ditt wifi i admingränssnittet.

2. Standard ip-adress för att göra ett Telia router-login är 192.168.1.1 som du bara skriver in i webbläsarfältet och trycker enter. Funkar inte den adressen kan du även prova 192.168.1.254.

"Svarar inte routern på någon av adresserna så är troligen din dator eller klient på samma subnät. Är du kopplad via wifi eller kabel? Se till att din pc, platta eller telefon har en ip-adress med 192.168.1.xxx. Då ska det fungera.", skriver Telias support.

3. Om allt går som det är tänkt kommer du att få upp en inloggningsruta som ber dig att logga in. Om du inte har gjort några ändringar sedan du köpte din Telia router, så är användarnamnet Administrator. Lösenordet hittar du på samma ställe som nätverksnamnet, på undersidan av din router och kallas ofta Wireless-Key eller Lösenord. (Vi rekommenderar att det första du gör när du har loggat in är att byta lösenord.)

Tips: Asus-router login

Tips: Netgear router login