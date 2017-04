Vill du testa om dina torrentfiler går via vpn-tjänsten eller ej är det heller inga problem. Det enda du behöver göra är att trycka på en magnetlänk och sedan vänta på resultatet.

Ett bra verktyg för att kontrollera dina uppgifter är IPLeak.net . Med hjälp av denna sajt kan du ta reda på om din ip-adress, dns eller plats har läckt ut. Du kan även få veta vilka uppgifter som används av WebRTC, tekniken som gör det möjligt att chatta via webbläsaren.

Har du inte koll på vilken ip-adress ditt vpn använder sig av kan du söka efter adressen. Skriver du till exempel in IP 107.152.98.165 på Google får du veta att den hör hemma i Kalifornien. Har du ställt in ditt vpn på USA är det alltså rimligt att det är din vpn-adress som visas och inte din vanliga ip-adress.

IPLeak.net

Ett bra tips om du vill hålla din plats hemlig är att använda en separat webbläsare när du är uppkopplad mot en vpn-tjänst. Sedan ser du till att aldrig ange var du befinner dig när du får en förfrågan från sajterna du besöker. Alternativt kan du använda dig av ett tillägg i webbläsaren som automatiskt anger fel plats när sajterna försöker ta reda på var du befinner dig.

3. Byt dns

En av de vanligaste uppgifterna som läcker ut är vilka dns-inställningar som du använder dig av. Denna information kan sedan användas för att spionera på dig och dina aktiviteter.

Lösningen är att se till att man använder sig av en vpn-tjänst som skickar dns-förfrågningar via sina egna servrar och inte din internetleverantörs, då kommer dina privata dns-inställningar inte att synas publikt. Är du osäker på vad just din vpn-tjänst erbjuder kan du kolla in hjälpsidorna eller kontakta supporten.

En annan lösning är att du använder dig av alternativa dns-adresser från exempelvis Google, OpenDNS eller Comodo Secure DNS.

Att byta till Googles dns är inte särskilt svårt.

För att kontrollera om dns-problemet är löst kan du återigen använda dig av IPLeak.net. Förhoppningsvis står det inte längre något som kan kopplas till din internetleverantör eller plats.