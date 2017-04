Har du någonsin önskat att du kunde titta på en video på mobilen eller surfplattan utan att slösa på internt lagringsutrymme? Eller att du kunde flytta filer med hjälp av ett usb-minne? Det går.

De flesta moderna Androidenheter stöder vanliga usb-enheter med hjälp av en teknik som kallas usb otg (on the go). Detta innebär att du kan koppla in ett minne eller någon annan usb-enhet precis som du gör på en dator.

Kontrollera i instruktionerna om din telefon eller platta stöder usb otg. I så fall är det bara att gå ut och köpa en kabel och sedan kan du koppla in både minne, möss, tangentbord och annat. Du kan till och med koppla ihop två telefoner eller ansluta en usb-hubb och ansluta flera saker på en gång.

Använd ett usb-minne till telefonen

1. Adapter

Otg-adaptrar finns i olika varianter och olika längder för någon hundralapp, till exempel hos Kjell & Co eller Clas Ohlson. Anslut den till telefonen och stoppa in ditt usb-minne.