Vi har alla känt frustrationen när man försöker klicka på en länk, precis i samma stund som sajten laddar in en ny bild och vi hamnar någon helt annanstans. Inte helt sällan på en annons, vilket bara ökar irritationen.

Nu meddelar Google att man tar krafttag mot sidhoppandet med så kallad scroll anchoring – en funktion som betatestats under en längre tid. I den senaste versionen av webbläsaren Chrome ska innehållet låsas fast i skärmytan per automatik, och i snitt förhindra tre "hopp" per sidvisning.

Google har publicerat en jämförande video som du hittar högst upp i artikeln. Företaget uppger att scroll anchoring och dylika, smått dolda funktioner, tillhör deras absoluta favoriter då de förbättrar surfupplevelsen utan att användaren nödvändigtvis märker av dem direkt.