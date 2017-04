1997 föddes PC för Alla, och under den här veckan har vi frossat i nostalgi. Vi har tittat tillbaka på vad som har hänt under de här tio åren och utsett de viktigaste händelserna. Vi har också kollat hur rätt vi hade i våra spaningar från 2007 – och tittat in i framtiden.

De här 20 åren har givetvis bjudit på en hel del märkliga händelser. Under de galna it-åren runt millennieskiftet hårdsatsade PC för Alla exempelvis på tv-reklam - och under några veckor fylldes TV 4 av de här filmerna.