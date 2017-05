Så gör du i Microsoft Edge

Vi börjar med det lättaste. Eftersom Edge är byggd på Windows Store-plattformen är det en smal sak att be webbläsaren att sluta fråga efter din platsinformation. Du går in via Inställningar > Sekretess > Positionering och skrollar en bit ned i inställningsmenyn. Här hittar du olika reglage för vilka Windows-appar som får använda din platsinformation. En av dessa är Edge, och allt du behöver göra är således att slå av funktionen.