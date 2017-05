Länken ledde till en riktig inloggningsskärm för Google, inte någon fejkad webbadress. Men i själva verket handlade det om ett tredjepartsprogram som utgav sig för att heta Google Dogs som, om du skrev in dina uppgifter, kapade din mejl och adressbok för att sprida plågan vidare.

We've addressed the issue with a phishing email claiming to be Google Docs. If you think you were affected, visit https://t.co/O68nQjFhBL. pic.twitter.com/AtlX6oNZaf