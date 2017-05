Om en dryg månad smäller det. EU-beslutet att slopa extraavgifterna för samtal, sms och datatrafik för medborgare som befinner sig utomlands börjar gälla den 15 juni. Beslutet omfattar EU-medlemsländerna tillsammans med Norge, Island och Lichtenstein.

Roaming har tidigare kunnat chocka semesterfirare som glömt att stänga av "mobildata" i telefonen med snordyra surf- och samtalsräkningar – och klirr i kassan för operatörerna.

De senaste veckorna har mobiloperatörerna svarat på EU-initiativet med omgjorda abonnemang, avtal och villkor, och som konsument är det en mycket god anledning att hålla tungan rätt i munnen när (och om) du bestämmer dig för om du ska teckna nytt eller stanna kvar.

Roaming: Visste du det här?

Även om det kan låta som att det är fritt fram att toksurfa järnet på semestern finns det flera saker att tänka på. Kände du exempelvis till att...

...ingen operatör är tvingad att erbjuda roaming?

Även om det inte blir några extra avgifter på datatrafiken utomlands betyder det inte nödvändigtvis att alla operatörer väljer att erbjuda roaming. Det är bara i de fall där roaming ingår i ditt abonnemang som taxan är aktuell. Detta har exemplifierats när Telia alldeles nyligen tog bort Norden- och Baltikum-surfen från sitt mobila bredband, vilket du kan läsa mer om här.

...för mycket roamande kan få dig utredd för missbruk?

Grundprincipen är att det inte ska löna sig för konsumenten att fortsätta använda ett svenskt abonnemang om denne exempelvis bor halva året i Frankrike. Om ditt svenska abonnemang står för merparten av dataanvändandet under en 4-månadersperiod kan din operatör öppna en utredning om "missbruk." Detta kan leda till ytterligare avgifter om beteendet inte upphör.

...operatörerna kommer fortfarande att begränsa din roaming?

Att sträckkolla alla säsonger av Game of Thrones via 4g-uppkoppling på tågluffen kommer fortfarande att vara knepigt. Operatörerna får begränsa den mängd data du får förbruka utomlands, så länge de inte tar betalt för den. Telia har exempelvis ett tak på 20GB utlandssurf i sina nya abonnemang. När du roamat upp all din tillgängliga utlandsdata kan priser ändå tillkomma om du vill surfa mer. Operatörerna är då skyldiga att informera sina kunder via ett sms.