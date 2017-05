Den drabbade drivrutinen, som utvecklats av Conextant, har ett diagnosverktyg som kan avgöra om en tangent tryckts in eller släppts, vilket leder till att den också registrerar alla knapptryck som görs på datorn. En senare uppdatering av drivrutinen har tagit det hela till nästa nivå, då knapptrycken dessutom hamnar i en läsbar loggfil på datorn som kan hittas på C:\Users\Public\MicTray.log.

Loggfilen raderas visserligen varje gång du loggar ut från systemet, men om felet paras ihop med ett backupsystem kan det innebära en risk för att allt du någonsin skrivit på datorn, inklusive lösenord, finns fullt läsbara i filen.

I en kommentar till The Next Web säger HP att de är medvetna om problemet. Enligt ZDNet ska en uppdatering redan ha rullats ut för 2016 års modeller, medan de drabbade från 2015 väntas få ta del av den någon gång under fredagen.

Följande HP-datorer misstänks vara drabbade:

HP EliteBook 820 G3 Notebook PC

HP EliteBook 828 G3 Notebook PC

HP EliteBook 840 G3 Notebook PC

HP EliteBook 848 G3 Notebook PC

HP EliteBook 850 G3 Notebook PC

HP ProBook 640 G2 Notebook PC

HP ProBook 650 G2 Notebook PC

HP ProBook 645 G2 Notebook PC

HP ProBook 655 G2 Notebook PC

HP ProBook 450 G3 Notebook PC

HP ProBook 430 G3 Notebook PC

HP ProBook 440 G3 Notebook PC

HP ProBook 446 G3 Notebook PC

HP ProBook 470 G3 Notebook PC

HP ProBook 455 G3 Notebook PC

HP EliteBook 725 G3 Notebook PC

HP EliteBook 745 G3 Notebook PC

HP EliteBook 755 G3 Notebook PC

HP EliteBook 1030 G1 Notebook PC

HP ZBook 15u G3 Mobile Workstation

HP Elite x2 1012 G1 Tablet

HP Elite x2 1012 G1 with Travel Keyboard

HP Elite x2 1012 G1 Advanced Keyboard

HP EliteBook Folio 1040 G3 Notebook PC

HP ZBook 17 G3 Mobile Workstation

HP ZBook 15 G3 Mobile Workstation

HP ZBook Studio G3 Mobile Workstation

HP EliteBook Folio G1 Notebook PC