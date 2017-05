Det var förra helgen som utpressningsprogrammet Wannacry satte stor skräck i världen och lyckades lamslå flera olika företag och organisationer. Efter att ha osakat skador för flera miljarder dollar slogs Wannacry-vågen tillbaka, och nu har säkerhetsforskarna börjat gräva i efterdyningarna.

#WannaCry infection distribution by the Windows version. Worst hit - Windows 7 x64. The Windows XP count is insignificant. pic.twitter.com/5GhORWPQij