Surface Pro släpps den 15 juni, och Sverige hör till de länder som först får möjlighet att köpa den. I sitt billigaste utförande kostar datorn 9 299 kronor, och den dyraste blir din för 30 999 kronor. Vad nya Surface Pen kommer kosta har vi för närvarande inga uppgifter om.

Upgraded, versatile, and exceptionally powerful, with iconic Surface design. Meet the new Microsoft #SurfacePro. #MicrosoftEvent pic.twitter.com/o1RQjzlySE