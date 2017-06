Fråga

Jag har en gammal extern skärm kopplad till min bärbara Windows 10-dator. Jag lyckades ändra skärminställningen till något som inte går att använda utan jag får upp Cannot display this video mode. Problemet är att jag inte kan ändra skärmen när den inte är ansluten och kopplar jag in den så är laptopskärmen svart. Kopplar jag ur den så finns det bara den interna bildskärmen i inställningar.

Lena



Svar

När man har två skärmar kan man bland annat välja om samma bild ska användas på båda skärmarna, om bilden ska vara utvidgad. Kanske kan du med bara en skärm ansluten ställa in att den skärmen ska ha upplösningen 1680*1050 eller mindre och ändå få ut en bild? Det är ju den upplösningen som den externa skärmen vill ha, och mindre upplösning borde också gå bra.