Sommartider är radiotider. Ända sedan premiären 1959 har vi svenskar lyssnat på Sveriges Radio-programmet Sommar, där intressanta människor pratar och spelar musik.

Länge gjorde vi det via klassiska radioapparater, men sedan flera år finns Sommar även som podd. Programmet läggs alltså även ut på internet så att du kan lyssna när du vill. Du kan förstås göra det via Sveriges Radios sajt eller app, men ett smidigare sätt är att använda Acast, som är en gratis poddapp.

Poddsändningar, eller podcast som det heter på engelska, är en metod för att publicera ljud på internet. Tekniken är standardiserad, så du behöver inte ladda hem olika spelare för att lyssna på olika radiostationer. Och den riktigt stora fördelen är att tekniken har gett oss helt nya aktörer.

Du kan med andra ord lyssna på Sveriges Radio-program som Sommar, Spanarna och På minuten – men också på fristående program som Värvet (långa intervjuer), Lyxfällan (privatekonomi) och Läkarpodden (medicin). Det finns också gott om kändispoddar, exempelvis Filip & Fredrik, Skäringer & Mannheimer och Alex & Sigge.

Standarden är dessutom internationell, så du kan lyssna på poddar från hela världen.



Kör utan internet

En av grundtankarna bakom poddar är att du prenumererar, vilket som regel är gratis. På så sätt får du automatiskt den senaste sändningen, och du behöver inte själv hålla koll på när det kommer något nytt. Du kan även välja att spara programmet i offline-läge, så att du kan lyssna utan internet.

För att det här ska bli möjligt krävs en app eller ett program. För mobilen eller surfplattan är Acast en av de mest populära. Så här kommer du igång.



Fem frågor om poddspelaren



1. Hur installerar jag Acast?

Öppna Google Play (Android), App Store (Iphone/Ipad) eller Windows Store (Windows 10), sök efter Acast och tryck på Installera. I vårt exempel använder vi Android-versionen, så utseendet kan skilja sig lite åt om du har något annat system.



Så här ser det ut när du installerar Acast i Android.

2. Måste jag registrera mig?

Om du vill använda Acast på flera prylar kan du registrera dig och logga in. Dina favoriter synkroniseras då mellan exempelvis mobilen och surfplattan. För att göra detta klickar du på menyknappen uppe till vänster och väljer Sign in. Du kan använda ditt Google- och Facebook-konto eller klicka på Sign up using email om du vill starta ett separat Acast-konto.



Om du vill dra maximal nytta av Acast loggar du in i appen.

3. Kostar det pengar?

Det mesta i Acast är gratis, men det finns även ett antal poddar som kostar pengar. När du ser en sådan markeras den med en Acasts plus-ikon, och du ser hur mycket det kostar.



Det finns appar som kostar pengar, men det mesta är gratis.

4. Talar appen svenska?

Acast är ett svenskt företag, men appen finns tyvärr bara på engelska. Däremot kan du klicka på menyknappen till vänster, välja Settings och se till att det står SE under Region. På så sätt anpassas innehållet till den svenska marknaden.



Du kan välja Sverige som region, men appen blir ändå på engelska.

5. Hur använder jag datorn?

Om du bara vill spela upp en podd i datorn kan du surfa till www.acast.com och söka högst upp till höger. Välj ditt avsnitt och klicka på Play.