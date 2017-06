Benq PD2710QC är egentligen två prylar i en. Dels är det vad tillverkaren kallar en ”designerskärm” i mellanprisklass, tänkt främst för kreativt jobb. Visst, du kan skaffa en svindyr Eizo Coloredge eller liknande för cirka 20 000 kronor, men för den som inte har den budgeten får du här rätt så mycket kvalitet för pengarna.

Det är en 27 tums bildskärm i 16:9-format med matt yta. Skärmkanten runt om är extra tunn, ungefär åtta millimeter. Det gär att om du har fler än en så kan du ställa dem sida vis sida med minimal skarv.

I vissa vinklar ser Benq PD2710QC riktigt bra ut.

Det må vara en skärm för designers, men det innebär inte att det är en skärm med sin egen design i första rummet. Ärligt talat är den rätt så gråkantig, plastig och klumpig i sitt utförande. Den är mer praktiskt utformad än snygg. Skärmen monteras lätt på en väldigt rejäl fot med möjlighet att höja och sänka skärmen samt vrida den 90 grader till pivot-läge. Det är påtaglig kvalitetskänsla här, även om den kanske inte är så snygg att titta på.

Funktionsrik och lättanvänd

Anslutningarna på baksidan är lätta att komma åt. Det gäller dock att ta rätt uttag, här sitter två stora displayport-uttag, men ett är för vidarekoppling till nästa skärm om du har displayportskärmar i så kallad daisy chain.

Från andra håll är dess plastiga yttre mer påtagligt, med tråkgråa ytor och småfula skarvar..

Vi hittar stora, tydliga knappar för inställningsmenyn på ena sidan. Men lättast är att installera programmet Display Pilot på datorn och göra alla inställningar därifrån istället. Det medföljer på en cd, eller så laddar du enkelt hem det från Benqs supportsajt om du inte har optisk läsare i datorn.

Här finns gott om smarta saker att ställa in. Ett gäng olika bildlägen, från Technicolor-certifierade profiler för 100% sRGB och Rec. 709, till mer specialanpassade lägen för cad, animation, och till och med för att ha i mörkrum. Här hittar vi också ”M-Book” som ska vara ett läge som matchar skärmen i en Macbook, ”Läsning”, som ser precis ut som ett neutralt standardläge, och vi hittar ingen information om vad det ska försöka uppnå, och slutligen ett blåljusfilter för nattsurfaren.

Display Pilot är ett utmärkt alternativ till att pilla med frustrerande inställningsmeny på skärmen.

Påliltig kvalitet

Du kan också skapa egna profiler, och sedan kan du ställa in så att skärmen växlar till dem när enskilda program startar. En för Office, en annan för Photoshop och så vidare. Riktigt praktiskt! Sedan kan givetvis sådant som färgtemperatur, gamma, kontrast och ljusstyrka justeras manuellt.

Bildkvaliteten är definitivt inte att klaga på. Möjligen är färgrymden lite begränsad för vissa användningsområden. De två standarderna sRGB och Rec. 709 återges troget, men den matchar inte Adobe RGB, vilket är en fördel i en del situationer. Inom sina ramar är den dock mycket korrekt i färger och toningar.

Mörka toner är tyvärr lite blekt grå, något rejält djup i svarta ytor får vi inte. Det är mer en sak som gör att spel och media blir lidande, och det är inte det skärmen främst är byggd för. Annars funkar den faktiskt hyggligt för spel, då den har relativt kort svarstid. Dock inga finesser som G-sync- eller Freesync-stöd.

Kontakterna baktill för bildkällor är lätta att komma åt, speciellt i pivot-läge.

Högtalare på undersidan av skärmen ger oss ett tydligt stereoljud, men särskilt välljudande kan vi inte påstå att det är, med burkigt mellanregister, tunn bas och låg maxvolym. Vill du spela eller titta på film på skärmen är ett par bra separata högtalare att rekommendera.

Funktionell fot

Orsaken till den bastanta foten är inte bara att skärmen ska stå stadigt, utan här gömmer sig också den andra funktionen som Benq PD2710QC bjuder på – en funktionsrik dockningsdosa för usb c inbyggd i basen på skärmfoten, med egen strömförsörjning, extra usb 3.0-uttag, ljud, ethernet och till och med skärmutgång. Du kan även använda den för att ladda datorn du ansluter till den, så länge den stödjer batteriladdnnig via usb c eller Thunderbolt 3.

Mer än bara en skärm. Det är i foten som det som gör Benq PD2710QC extra intressant sitter; en komplett dockningsstation för usb c.

Allt funkar med plug and play och utan problem när vi testat. Vi får en hel rad med extra usb-portar, ett extra val för audio ut och ett extra nätverkskort. Du kan även använda usb c-kontakten för att ansluta till skärmen. Eller, på sätt och vis. Stödjer din dator displayport via usb-c eller Thunderbolt 3, så kopplas den vidare till dockans displayportutgång, och sedan kan du dra en sladd från den upp till en av skärmens displayportingångar. Det är lite synd att skärmen inte verkar stödja split screen eller bild-i-bild. Det hade varit pricken över i:et!