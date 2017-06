En del av källkoden till Windows 10 har läckt online. Detta bekräftar Microsoft själva rapporterar The Verge. Exakt hur stor läcka det handlar om är ännu oklart. The Register påstår att den ska vara på hela 32 Tb medan The Verge säger 1,2 Gb.

