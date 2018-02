Senaste åren har ssd-volymerna i de flesta bärbara datorer fått sig en ordentlig uppgradering, från 128 GB till 256 GB även i enklare datorer i instegs- och mellanklass. Därför kan det bara behändigt med ett fickminne som matchar det. Både i hastighet och i storlek, så att du aldrig riskerar att ha platsbrist.

Här har vi testat sju smidiga små externa ssd-enheter så små att du alltid ska kunna ha dem med dig. I fickan när du är på språng. Alla utom en erbjuder just ca 250 GB lagringsplats, och det till ett pris mellan 1 200 och 1 800 kronor. De är alla främst tänkta att ansluta till din bärbara dator, men ett par av dem är också byggda med surfplattan eller mobiltelefonen i åtanke.

Begreppsförvirring i usb-träsket

Innan du läser vidare kan det vara på sin plats med en snabb usb-guide. Alla diskarna ansluta och får ström via usb-kontakten. Här ser vi två olika modeller – mikro usb typ a, den lite plattare och avlånga varianten, och usb typ c, den nya rundare som går att plugga in åt vilket håll som helst.