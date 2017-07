Behöver du mer utrymme betalar du 19 kronor i månaden för 100 gigabyte och 99 kronor för 1 000 GB.

Hur mycket utrymme använder jag?

I vänstermenyn på Google Drive visas hur mycket data du använder och för en mer detaljerad samanställning är det bara att låta musen vila över siffrorna.

Du ser hela tiden hur mycket utrymme som förbrukas.

Vad är G Suite?

För företag finns ett mer omfattande paket som heter G Suite (tidigare Google Apps) och som minst 40 kronor per månad och användare. Läs mer om G Suite här.

Varför är det gratis?

Google tjänar pengar på att sälja reklam, och deras styrka är att anpassa den till målgruppen. Ju mer Google vet om dig, desto mer tjänar de på sin reklam.

Det här är förklaringen till att Google skänker bort tjänster som Drive. Allt du gör här används nämligen för att kartlägga dig, och om det här känns obehagligt eller inte är något du måste avgöra själv.

Är molnet säkert?

Många drar sig för att använda molnet av säkerhetsskäl och det är fullt befogat. De senaste årens e-postskandaler visar att ingenting på internet är fullständigt säker.

För vanliga användare lär dock den största risken vara att lösenordet kommer på avvägar, och för att öka säkerheten kan du slå på något som kallas för Tvåstegsverifiering. Du måste då ha en engångskod, som levereras till mobilen, för att logga in. Du slår på funktionen genom att surfa till myaccount.google.com, logga in och välja Inloggning och säkerhet, Logga in på Google, Tvåstegsverifiering.

Du kan öka säkerheten i Google Drive med en engångskod via mobilen.

Vad är säkerhetskopior?

Google Drive används även för att säkerhetskopiera bokmärken, lösenord och liknande saker från din Androidmobil eller surfplatta. Du slår på funktionen genom att öppna enhetens inställningsmeny och välja Säkerhetskopiera och återställ. Under rubriken Google-konto ser du till att Säkerhetskopiera data är påslagen.

När du öppnar Google Drive visas dina säkerhetskopior i menyn till vänster. Det enda du kan göra här är dock att radera dem.