Ingen kan väl ha missat hur dyr maten har blivit. Det här blir extra tydligt nu när många laddar för att handla julmat, nyårsmat, trettonhelgsmat – för att inte prata om all vardagsmat för hungriga mellandagar.

Ett sätt att spara pengar är att utnyttja butikernas erbjudanden och lockpriser. Handlarna försöker som bekant trumfa över varandra när det gäller tillfälliga lågpriser, och ibland kan man till och med hitta varor som säljs under inköpspris. Butikernas baktanke är förstås att du ska lockas in i butiken av de billiga varorna och sedan gör all din julhandling där, men det här är inget tvång. Den prismedvetna konsumenten köper förstås julskinkan där den är billigast och väljer sedan att köpa sillen och julmusten där dessa säljs till lägst pris.

Att springa mellan olika butiker och jämföra priser kan vara tidskrävande, och det finns en genväg: Appen Matpriskollen.

Spara 20 000 kr

Matpriskollen är kort och gott en app som samlar butikernas specialerbjudanden på ett och samma ställe. Det finns gott om digitala tjänster för den som vill läsa butikernas reklamblad, men ingen är lika lätt att använda som Matpriskollen.

LÄS MER: 5 smarta appar som samlar matbutikernas extrapriser

Välj bara vilka butiker du vill handla i så ser du vilka erbjudanden de har just nu. Du kan bläddra dig genom olika kategorier eller söka efter en viss vara som du är intresserad av. Du kan förstås också välja att visa alla specialerbjudanden som finns i en butik vid ett givet tillfälle.

Förutom att söka erbjudanden kan du även använda tjänsten Koll på kassen som visar vad en och samma matkasse kostar i olika butiker. Enligt Matpriskollens jämförelser kan en barnfamilj spara 20 000 kronor på att välja rätt butik.

Så funkar appen

1. Sök

Tryck här för att söka efter de varor du är intresserad av.

2. Favoritbutiker

Spara dina favoritbutiker – och tryck för att visa deras erbjudanden.

3. Hem

Visa Matpriskollens hemsida (som på den här bilden).

4. Bevaka

Bevaka när det blir kampanjpris på en produkt du vill köpa.

5. Recept

En samling med recept (från Arla).

6. Inköpslista

Spara dina erbjudanden i en shoppinglista.

7. Inställningar

Ändra appens inställningar.

8. Butiker

Växla mellan dina favoritbutiker och butiker i närheten.

9. Sök

Sök efter en enskild vara.

10. Erbjudande

Här visas alla erbjudanden. Tryck för att läsa mer.

11. Inköpslista

Lägg till varor du vill köpa i en egen inköpslista – eller kolla recept där produkten ingår.

Frågor och svar om tjänsten

1. Hur installerar jag?

Matpriskollen är en app som du installerar genom att öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone). Sök efter Matpriskollen och välj att installera. Det krävs ingen registrering för att använda tjänsten, men den behöver tillgång till mobilens Plats-funktion.

Matpriskollen går även att nå i datorn via webbläsaren. I skrivande stund gör en databasuppdatering att det är relativt krångligt att söka via datorn, men en ny version ska vara på gång.

2. Hur söker jag?

För att söka efter erbjudanden öppnar du appen och trycker på Sök erbjudande. Som standard visas erbjudanden från butiker i din närhet, men du kan även välja dina favoritbutiker (se fråga 3).

Nu visas alla erbjudanden grupperade efter olika kategorier (Grönsaker, Kött, Mejeri etcetera). Om du är på jakt efter en viss vara kan du även skriva in den i sökfönstret högst upp.

Hittar du en vara kan du få aviseringar när den börjar säljas till lågpris. Tryck bara på Bevaka och lägg till en bevakning med hjälp av kugghjulet högst upp.

3. Var väljer jag favoritbutik?

Förutom att visa erbjudande från butiker i din närhet kan du skapa en lista över dina favoritbutiker. Det gör du genom att välja Sök butiker. Här finns en lista butikerna i din närhet och du kan även göra en sökning. Du sparar en butik som favorit med hjälp av hjärtat till höger.

4. Hur skapar jag en inköpslista?

Om du ser ett erbjudande du gillar kan du trycka på ikonen med ett plus (längst till höger). Det läggs då in i en lista, och den kan du öppna genom att trycka på Inköpslista.

Vill du dela din inköpslista med någon annan gör du det med Dela-ikonen uppe till höger. Du kan även klicka på Min inköpslista högst upp för att spara fler olika listor.

5. Vad är recept?

Ser du ett kanonerbjudande men är osäker på hur du ska tillreda varan kan du trycka på gryt-ikonen. Den öppnar en samling med recept på mat som innehåller just denna vara.