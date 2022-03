När vi testar säkerhetspaket är det inte själva antivirusmotorn som står i centrum. Det är den del som håller uppsikt över skadlig kod, allt från traditionella virus, skadliga skript i dokument och på webben, spionprogram, utpressningsprogram och andra typer av elak kod. Det har vi inte expertisen att göra, och det finns de som gör det mycket bättre.

Istället har vi valt att hänvisa till två av de bäst ansedda fristående antiviruslabben, tyska AV-test och Österrikiska AV Comparatives. För att vara med i vårt test måste en antivirusleverantör ha fått högsta eller näst högsta utmärkelse för skyddsgrad i deras senaste test för konsumenter, ungefär motsvarande ett väl godkänt eller mycket väl godkänt betyg. Allra helst från bägge, men det är inte alltid möjligt då bägge inte testar alla produkter. Med det kan vi vara så säkra vi kan bli på att antivirusdelen i vardera säkerhetspaket hållet måttet.Men det är inte en orsak i sig att köpa ett säkerhetspaket för flera hundra kronor per år. Windows egna inbyggda virusskydd Defender får även det toppbetyg sedan några år tillbaka, och det finns en handfull bra gratis antivirus som kompletterar det med extra säkerhetskontroll för webbläsaren eller optimerad prestanda jämför med Defender.Istället är det floran av extra säkerhetsverktyg som står i fokus. Allt från utökad säkerhet för webbläsaren så att du inte klickar på skadliga länkar eller läcker personuppgifter av misstag, och smarta sätt att göra bankärenden och andra känsliga saker på webben, till krypteringsverktyg, lösenordshanterare, backuptjänster, automatisk webbkamerablockering, avancerad föräldrakontroll för barnens datorer och mobiler, stöldskydd och spårning av borttappade enheter, vpn-tjänster för anonymisering när du surfar, automatisk säkerhetskontroll av okända wifi-nätverk, och mycket, mycket mer.Alla säkerhetspaket har ett eget axplock av funktioner och inget paket är det andra likt. Skillnad på en och samma funktion mellan två olika leverantörer kan också vara stor. Föräldrakontroll kan till exempel innebära webbplatsfilter på barnets profil på samma dator i ett programpaket, medan det kan innebära spårning av barnets mobil i ett annat säkerhetspaket.En ny funktion som flera av leverantörerna lagt till i år är spårning av läckta personuppgifter på nätet. Du anger en eller flera e-postadresser, eller ibland annat som personnummer och bankkort, och kan få reda på om dessa förkommer bland säkerhetsläckor som cirkulerar på nätet. Hur djupt säkerhetsleverantörerna kan söka efter sådant och hur snabbt du kan få reda på nya risker och hot är svårt att avgöra, men det är ett plus i kanten för de som har implementerat en sådan funktion.Likaså är kompetenta lösenordshanterare en allt vanligare syn i säkerhetspaketen. Det glädjer givetvis oss på PC för Alla lite extra, då det är här lösenordsbytardagen hade sitt ursprung och bra hantering av alla dina inloggningar ligger oss varmt om hjärtat.Är allt det här något du måste ha? Nej, med en rejäl dos sunt förnuft så kan du hålla datorn fri från hot och katastrofer utan att investera i en årlig kostnad för en bunt säkerhetstjänster. Men vi kan alla göra misstag, och vi kan alla ha otur, och vill du då vara lite extra skyddad mot det så är en bra säkerhetssvit på datorn ingen dum idé. Som ett säkerhetsbälte, eller en hemförsäkring.Vi sökte upp samtliga större leverantörer av säkerhetspaket på svenska marknaden med multilicenserbjudande, svenskt gränssnitt, och väl godkänt omdöme för virusskyddet från AV-test.org och/eller AV Comparatives. Med testlicenser från fem leverantörer och väl fungerande 30 dagars prova på-versioner av ytterligare tre blev vårt startfält åtta säkerhetspaket.Två leverantörer fick vi varken tag på testlicenser eller demoversioner med de funktioner vi behöver för att genomföra ett test. Därför är inte Avast Premium Security eller Bullguard Premium Protection med i testet.Programmen testades på en stationär pc med fullt uppdaterad Windows 11 Home-installation, Intel Core i5-processor, 32 GB ram-minne och 512 GB ssd. Datorn är en väl använd pc med en stor mängd installerade program. Efter varje test återställdes datorn till en sparad komplett systembild för att nollställas. Vardera program testades under minst två dagars vardaglig användning med manuell bedömning av funktionalitet och användarvänlighet.

Bitdefender Total Security: Få nyheter, men fortfarande bäst

Det vi allra mest vill ha är kraftfull, prisvärd säkerhet som fungerar utan att göra väsen av sig. Och det gör Bitdefender bäst av alla.

Betyg 4,5 av 5 Omdöme Med vissa begränsningar och avsaknad av enstaka funktioner är Bitdefenders premiumpaket inte komplett, men de kompenserar det med utmärkt grundsäkerhet, låg prestandapåverkan, bra räddningsverktyg, smidigaste hanteringen och lockande pris. Det är inte den mest funktionsspäckade säkerhetssviten, men den som vi helst vill ha i datorn. Positivt Utmärkt säkerhet

Diskret och problemfri hantering

Bra knippe kvalitetsfunktioner

Fördelaktigt Negativt Begränsat med detaljinställning

Full vpn-tjänst kostar extra

Eset Internet Security: Snabbt och segar inte ner datorn

Esets näst mest fullmatade program ligger inte långt efter premiumpaketet.

Betyg 4 av 5 Omdöme För att inte vara Esets premiumpaket så erbjuder Internet Security mycket. Framför allt utmärkt virus- och webbskydd utan att påverka datorns prestanda. Men du får också en del överraskande bonusfunktioner, även om inte alla är helt finputsade. Det här blir ett bra alternativ till de mest maxade, och betydligt dyrare, premiumpaketen. Positivt Utmärkt säkerhet

Minimal prestandapåverkan

Lätt att hantera och göra inställningar

Flera små smarta funktioner

Fördelaktigt pris Negativt Saknar en del premiumfunktioner

Inget IOS-stöd

Allt inte på svenska

F-Secure Total: Rent och snyggt, men begränsat

Det är inga stora nyheter i F-Secures funktionsutbud. De funktioner som trots allt finns har dock trimmats till.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme F-Secure lider fortfarande av att de saknar den uppsjö av små och smarta bonusfunktioner som andra säkerhetspaket erbjuder. Men med god säkerhet och bra prestanda kommer de långt ändå. Gränssnittet har snyggats till och medföljande vpn-tjänsten har blivit bättre sedan vårt senaste test. Det räcker inte till toppbetyg, men F-Secure är på rätt väg. Positivt Avskalat och lättanvänt

Låg prestandapåverkan

Förbättrad vpn och lösenordshantering Negativt Få extra funktioner

Begränsade inställningsmöjligheter

Föräldrakontroll kan förbättras

Kaspersky Total Security håller hög kvalitet – men det kostar

Som alltid levererar Kaspersky både bra virusskydd och många bra extra verktyg. Men billigt är det inte.

Betyg 4 av 5 Omdöme Kaspersky fortsätter att leverera hög säkerhet och ett brett och detaljerat funktionsutbud i ett lättanvänt paket. Vårt enda egentliga klagomål är att det kostar en hel del och att du trots det inte får full funktion på vpn-tjänsten som ingår. Är pengarna inte en faktor är detta ett bra val, annars finns det mer lockande alternativ. Positivt Hög säkerhet

Bra utbud av små och större funktioner

Tydligt och lättnavigerat Negativt Relativt dyrt

Trots det kostar komplett vpn extra

McAfee Total Protection: Tryggt och funktionellt, för det mesta

Ett visuellt ansiktslyft och hög klass på virusskyddet är det som lockar mest med McAfees säkerhetspaket.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Trots en del mindre funktioner som saknas, är det här ett kompetent paket till ett bra pris. McAfee erbjuder numera Total Protection i olika prisnivåer för olika många användare. Det snygga nya gränssnittet håller dock inte för närmare granskning och är segt att använda. Positivt Säkert och snabbt virusskydd

Bra lösenordshantering

Funktionsrik föräldrakontroll Negativt Föräldrakontroll bara vid köp av 10 licenser

Tappar funktioner?

Bökigt och bitvis långsamt gränssnitt

Norton 360 Deluxe: Funktionsrikt säkerhetspaket som ger hög säkerhet

Tjänsterna Norton erbjuder är bra, om än få, och säkerheten hög.

Betyg 3,5 av 5 Omdöme Backup, vpn, lösenordshantering, prestandaoptimering och givetvis ett bra virusskydd. Norton gör mycket rätt men det finns saker att förbättra. Framför allt ett ologiskt gränssnitt. Risk för falsklarm i virusdetekteringen kvarstår, det bidrar till att det bara blir nästan rekommendation. Positivt God säkerhet

Bra premiumfunktioner

Kompetent vpn Negativt Få extra funktioner

Risk för falsklarm

Förvirrande gränssnitt

Panda Dome Premium: Dyrt, men ger dig allt du behöver

Det ingår mycket i Pandas bästa säkerhetspaket, Panda Dome Premium.

Betyg 4 av 5 Omdöme Fullfjädrad vpn, smarta räddningsverktyg och identitetsskydd, stöldskydd, lösenordshantering, föräldrakontroll och inte minst riktig datorsupport på köpet. Det är inte mycket som saknas i Dome Premium. Med solitt virusskydd, om än med tendens till många falsklarm kan vi rekommendera det. Om du har råd och verkligen känner att du behöver alla bonusfunktioner. Positivt Snyggt, minimalistiskt gränssnitt

Stort utbud premiumfunktioner

Godkänt säkert och snabbt Negativt En del falsklarm

Bitvis svårt att hitta rätt i gränssnittet

Extra dyrt

Trend Micro Maximum Security: Säkerhetspaket på efterkälken

Lågt pris, men tyvärr även låg prestanda.

Betyg 2,5 av 5 Omdöme Trend Micro gör ingenting som sticker ut, och vi saknar många av de mer moderna funktioner som några av konkurrenterna erbjuder, som stöldskydd, vpn eller riktigt avancerad föräldrakontroll. Problem med prestandan gör att vi inte heller med gott samvete kan det en rekommendation, det låga priset till trots. Positivt Tryggt virusskydd

Enstaka bra extrafunktioner

Bra pris Negativt Påtaglig prestandapåverkan

Kompakt och rörigt gränssnitt

Saknar flera premiumfunktioner

