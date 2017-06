Lords of Waterdeep påminner om Monopol (fast väldigt avlägset) och staden det utspelas i liknar en stad på medeltiden, frånsett att temat är fantasy i Dungeons & Dragons-miljö. Med andra ord spelar du en av staden Waterdeeps mest inflytelserika personer, eller lorder. Målet är att använda dina agentpjäser (som du har cirka fyra av, det varierar med antalet spelare) för att värva orange, vita, svarta och lila kuber. Kuberna representerar de krigare, präster, tjuvar och magiker som du använder för att utföra diverse uppdrag (quests). Pengar förekommer också.

Dags för den andra expansionen, och med Scoundrels of Skullport kommer en ny faktor in i spelet, nämligen korruption. Den ger dig minuspoäng i slutet av spelet, om du inte lyckas bli av med de blå dödskallarna som den symboliseras av. Det illfundiga med korruption är att den ligger på platser där det finns oerhört mycket att vinna genom att placera dina agenter. Tre nya lorder följer också med spelet, varav två påverkas av korruption på ett sätt som de kan utnyttja till sin fördel.

Maktspelet Lords of Waterdeep har sedan tidigare fått expansionen Undermountain , som kan köpas till inom appen för 22 kronor. Med den kom tre nya lorder, fler inkomstkällor, uppdrag och intrigkort.

Lords of Waterdeep är en lyckad app-version av ett fysiskt brädspel ( som jag också varmt rekommenderar ). Du kan spela det ensam mot datormotståndare med varierande skicklighet, eller online mot mänskliga motståndare. Det enda felet är att du måste zooma rätt mycket.

Det mest intressanta är att var och en spelarna har en lord som har en unik bonus, som de andra spelarna inte känner till. En får extra poäng för alla hus hon bygger, medan en annan kammar in bonuspoäng för uppdrag som involverar magiker eller präster, och så vidare. Alla är olika och det kan avgöra spelet, eftersom det ofta är jämnt.

Wizards of the Coast Dungeons & Dragons: Lords of Waterdeep

Bästa pris just nu: 399 kr