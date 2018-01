Är du supportteknikern för hela bekantskapskretsen eller brukar du tvärtom behöva få hjälp av andra? Oavsett vilket så kan det vara tidskrävande att någon måste komma på besök så snart datorn krånglar.

En smidigare lösning är att använda Teamviewer, som är ett program för fjärrstyrning av datorer. För den som använder det kommersiellt kostar det pengar medan det är gratis för privatpersoner.

Fjärrstyrning betyder att du kan ta kontrollen över en annan dator på distans. Behöver du ge någon av dina bekanta pc-support kör ni helt enkelt igång Teamviewer på bägge datorerna, och du får sedan full kontroll över den andra datorn. Du kan installera och ta bort program, flytta filer eller ändra någon inställning som har gått fel. De allra flesta problem som uppstår går med andra ord att lösa utan att någon av er lämnar det egna hemmet.

Förutom att fjärrstyra datorn går det även att använda Teamviewer för att föra över filer och för att kommunicera. Du kan alltså prata eller chatta med din bekant samtidigt som ni löser problemen.

Fjärrstyr på resa

Nu är pc-support inte det enda användningsområdet för ett fjärrstyrningsprogram. Du kan lika gärna fjärrstyra din egen dator och poängen är förstås att du kan komma åt hårddisken även när du är på resa. Du kan exempelvis hämta filer som du har glömt att ta med dig på.

Ja, det går till och med använda de program som ligger på din stationära dator. Om din bärbara resedator är alltför kraftlös för att exempelvis köra ett videoredigeringsprogram kan du fjärrköra det på din hemmadator – och sedan ladda hem filen.

Förutsättningen för att det här ska fungera är förstås att din dator är påslagen, vilket kanske inte alltid är den smartaste lösningen.

Steg för steg: Fjärrstyr med Teamviewer

1. Hämta…

Surfa till www.teamviewer.com/sv på din dator och välj Ladda ner, Windows, Ladda ner TeamViewer. Spara filen på Skrivbordet och dubbelklicka. Välj Installera och Privat/icke kommersiellt bruk. Ska du bara använda Teamviewer en gång kan du välja Kör endast.

2. … och installera

Starta installationen med hjälp av Godkänn-slutför och när den är klar visas ditt id-nummer och lösenord. Säg åt den person som du ska ge support att göra exakt samma sak på sin dator. Han eller hon får nu ett eget id-nummer och lösenord.





3. Aktivera fjärrstyrning

För att fjärrstyra din väns dator ska du se till att alternativet Fjärrstyr är aktivt. Under rubriken Styr fjärrdator, Partner-ID skriver du dennes id-nummer. Välj Fjärrstyr, Anslut så får du skriva personens lösenord och välja Inloggning.

4. Styr datorn

Nu visas din väns dator i ditt Teamviewer. Skrivbordsbakgrunden kan ha ändrats, men annars ser du samma sak. Du kan fjärrstyra datorn med mus och tangentbord. Du kör alltså program, flyttar filer och ändrar inställningar som om du vore på plats.





5. Gör mer

Under Startsida i verktygsraden samlas teknisk information om din väns dator och under Åtgärder kan du göra mer avancerade saker. Du kan ändra visningsläge för Teamviewer under Visa och det finns verktyg för att kommunicera och skicka filer.

6. Avsluta

Din väns kontrollpanel visas nere till höger. Det går exempelvis att starta en chatt och föra filer. Det viktigaste är dock att det går att pausa fjärrstyrningen med muspilen under Sessionslista. För att avsluta helt använder man förstås högerkrysset.





Styr datorn från mobilen

Du kan även använda Teamviewer för att fjärrstyra datorn från mobil och platta. Det gör du genom att installera TeamViewer för fjärrstyrning från Google Play (Android) eller App Store (IOS).