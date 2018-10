Vi är många som ofta får frågor där svaret går att hitta genom en enkel internetsökning. Om du vill svara på en sådan fråga, och samtidigt upplysa din vän om att hen faktiskt kan ta reda på det själv finns sajten LMGTFY.

Förkortningen står för Let me google that for you, och vad den gör är att skapa en länk som visar hur man själv söker fram svaret på frågan som ställdes.



Tycker du det här är kul eller onödigt spydigt? Välj själv! Att visa folk hur enkelt man faktiskt kan hitta svar på nätet kan dock vara en viktig och folkbildande uppgift.