Testad tjänst: Tunnelbear VPN

Pris: Från 28 kronor per månad

Testandet av kanadensiska Tunnelbear börjar bra. Som en av få vpn-tjänster erbjuder de en gratisversion som inte har några begränsningar när det gäller funktioner, hastighet eller antal länder/servrar du kan koppla upp dig till.

Betyg 3 av 5 Omdöme Tunnelbear är lättanvänt, snabbt och har relativt låga abonnemangspriser. Men bristen på åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna, få betalningsalternativ och avsaknaden av en pengarna tillbaka-garanti gör att det sammantaget blir en tämligen medioker vpn-tjänst. Positivt Gratisversion (500 mb/månad)

Relativt billigt

Snabbt Negativt Går ej att välja server

Ingen åtkomst till BBC Iplayer, amerikanska Netflix, svenska Disney+ eller TV4 Play

Ingen pengarna tillbaka-garanti

Bara kortbetalning Stort test av vpn-tjänster

Tyvärr är begränsningen istället att datamängden bara är 500 megabyte per månad. I praktiken innebär det att Tunnelbears gratisvariant snarare är en gratis provperiod, än ett fullständigt gratisalternativ. Att strömma filmer med gratisabonnemanget är exempelvis bara att glömma.

Men att det finns en möjlighet att testa på gratis är förstås bra, särskilt som Tunnelbear inte har någon pengarna tillbaka-garanti om du är missnöjd (det kan gå att få pengarna tillbaka, men detta avgörs ”från fall till fall”).

Abonnemangskostnaden är ytterligare något som talar till Tunnelbears fördel. Det är visserligen inte en av de billigaste tjänsterna vi testat, men väl på den billigare planhalvan. Ett årsabonnemang kostar 41 kronor (4,99 dollar) i månaden och vid månadsbetalning kostar det 83 kronor (9,99 dollar).

Och är du beredd att binda upp dig för tre år kan du få ned kostnaden till låga 28 kronor (3,33 dollar) per månad.

Ett minus dock för att det enda betalalternativet är kreditkort.

Snabbt men begränsat

Ytterligare en fördel med Tunnelbear är att det är väldigt lättanvänt. Det är bara att välja ett av de 41 länder som finns att välja bland, i en lista eller på en karta, klicka på ”On” (varken sajten eller programmet är på svenska) och sedan är du igång.

Denna enkelhet innebär också en viss begränsning, det går exempelvis inte att välja någon specifik server i landet du kopplar upp dig mot.

Hastigheterna är dock bra under våra tester. Mot svensk server kommer vi upp i hela 101 Mbit/s, mot brittiska 89 Mbit/s och mot amerikanska 91 Mbit/s. Alla riktigt bra resultat.

Detta på en 250 Mbit/s-uppkoppling, vilket gör att Tunnelbear kommer upp i 40 procent för svenska servrar, 36 procent för brittiska och även 36 procent för amerikanska.

Tyvärr visar sig Tunnelbear vara väldigt begränsat när det gäller åtkomst till de vanligaste streamingtjänsterna.

Vi kommer inte åt vare sig BBC Iplayer, amerikanska Netflix, svenska Disney+ eller TV4 Play. Den enda tjänst vi kommer åt är SVT Play.

Sammantaget blir det därför svårt att rekommendera Tunnelbear, trots fördelar som relativt lågt pris och bra hastigheter. Men för dig som bara behöver komma åt SVT Play på semestern och kan tänka dig att binda upp dig på tre år kan det vara ett alternativ.

Specifikationer

Tjänst: Tunnelbear vpn

Testad: Maj 2021

Kontakt: www.tunnelbear.com

Verksamhetsland: Kanada

Antal servrar: Okänt antal i 41 länder

Sajt på svenska: Nej

Program på svenska: Nej

Program till pc: Ja

Program till mac: Ja

Kill switch: Ja

Antal samtidiga enheter: 5

Snitthastighet svensk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 101 Mbit/s (40%)

Snitthastighet brittisk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 89 Mbit/s (36%)

Snitthastighet amerikansk server med 250 Mbit/s-uppkoppling: 91 Mbit/s (36%)

Åtkomst till SVT play: Ja*

Åtkomst till TV4 Play: Nej*

Åtkomst till svenska Disney+: Nej*

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej*

Åtkomst till amerikanska Netflix: Nej*

Pris vid månadsbetalning: 83 kronor

Pris vid helårsabonnemang: 41 kronor per månad

Övriga prisalternativ: 28 kronor per månad vid treårsabonnemang, gratisversion med 500 mb data per månad

* Netflix och andra streaming-tjänster jobbar aktivt med att blockera tillgång via vpn-tjänster. Att en viss streaming-tjänst fungerade vid testtillfället är ingen garanti för att den fungerar idag.