Höstens stora uppdateringar av Windows 10 Creators Update

I samband med den pågående utvecklarkonferensen Build har Microsoft avslöjat vilka nyheter det blir tal om i höstens uppdatering av Windows 10.

Timeline.

Först ut är Timeline, en funktion som kan jämföras med Time Machine i Mac OS. Tanken är att du ska kunna ”resa tillbaka i tiden” och hitta gamla versioner av dina filer, något som kan vara till nytta emellanåt.

"Pick up where you left."

En annan nyhet är ”Pick up where you left off” och här handlar det om att du ska kunna växla sömlöst mellan datorn och mobilen och fortsätta jobba med dina dokument. Till skillnad från liknande lösningar tidigare finns det den här gången även stöd för IOS och Android.

Urklippsfunktionen ska också förbättras, nu ska det gå utmärkt att klippa och klistra mellan olika enheter. Det spelar ingen roll om det är text, bilder eller länkar.

Onedrive

Vi får även se diverse förbättringar av Onedrive, bland annat ska filerna på molntjänsten synas direkt i operativsystemet. Klickar du på en fil laddas den ner direkt och öppnas sedan precis som en fil som du lagrar lokalt.