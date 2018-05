Sms. Facebook Messenger. Whatsapp. Snapchat. Slack. Skype.

I min mobil har jag sex olika appar för att kommunicera med andra. Utöver det använder jag sporadiskt Line, Viber, Signal, Allo, Duo och Hangouts – samt givetvis mejl.

Även om jag, med mina tolv chattappar, förmodligen ligger i överkant så är jag inte ensam om problemet. För det är definitivt ett problem. Med alltför många kanaler är det svårt att hålla reda på var informationen finns. Jag vet inte hur ofta jag frågar mig: ”Skickade hon portkoden via Whatsapp eller Messenger?”, ”Fick jag bokningsbekräftelsen per sms eller mejl?”, ”Kom bilden via Snapchat eller Skype?”

Naturligtvis är det ingen som tvingar mig att använda så många chattappar, men problemet är att de, till skillnad från mejl och sms, inte fungerar tillsammans. Att skicka meddelande från Facebook Messenger till Whatsapp är omöjligt vilket gör att vi måste skaffa samma appar som våra vänner – och det är här chattkaoset uppstår.

Varför har det blivit så här? Jag skulle säga att förklaringen är att Google inte har tänkt lika smart som Apple. I Iphone, Ipad och Mac finns en inbyggd app som både kan skicka tekniskt avancerade Imessage-meddelande (till andra Appleanvändare) och enkla sms (till resten av världen).

När det gäller Googles Android-telefoner, finns inte samma tänkande. Google har hittills visat en obegriplig inkompetens när det gäller kommunikationstjänster.

En rad försök har totalt misslyckats, och Google har tvingats begrava storsatsningar som Google Talk, Plus Messenger, Buzz, Wave, Spaces, Meebo och Orkut.

Men även om Google har rensat upp så är produktportföljen fortfarande svårbegriplig, med fem liknande tjänster: Allo (chatt), Duo (videosamtal), Hangouts (gruppkommunikation), Android Messages (sms) och Voice (röstsamtal). Ingen av dem har blivit någon succé.

Men nu finns det hopp om ett slut för chattkaoset. Google jobbar stenhårt på att förvandla Android Messages till en ny app som ska heta Chat.

Läs mer: Så ska Google ändra sättet vi skickar Android-meddelanden på

I samarbete med mobiloperatörerna använder man rcs (rich communication services), som är en moderniserad variant av den föråldrade sms-tekniken. Rcs gör det möjligt med avancerade funktioner som video, filöverföringar och gruppsamtal – precis som i Whatsapp. Skillnaden är att det ska gå att kommunicera med alla mobilanvändare – precis som i sms.

Risken att även Chat blir en flopp är förstås stor och frågetecknen är många. Tänker Google respektera den personliga integriteten? Kan operatörerna avhålla sig från att salta notan? Går det att skapa ett system som funkar problemfritt mellan olika operatörer? Vill mobiltillverkare som Samsung använda Chat – och blir det möjligt att kommunicera mellan Android och Iphone? Kan funktionerna bli tillräckligt bra för att vi ska överge de tjänster vi använder i dag?

Blir svaret på de här frågorna ”ja” är jag övertygad om att vi inom några år kommer att se ett helt nytt sätt att kommunicera digitalt. För det finns väl ingen som vill använda tolv olika tjänster – som i grund och botten gör en och samma sak.