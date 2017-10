Via statliga Transportstyrelsens sajt Fordonsuppgifter kan du få massor med tekniska data om en bil. Du kan även se om den är besiktigad, vad den har för skatt etcetera. Den enda du behöver göra är att skriva in registreringsnumret.

Du kan också få veta vem det är som äger bilen, men du måste gå en liten omväg. Tidigare var du tvungen att gå via sms, telefon eller fax (!) , men numera kan få det via mejl.

Skriv bara in ett registreringsnummer, klicka på Ägare/brukare och välj Du kan beställa uppgifterna via e-post. Sedan höstan 2016 krävs att du loggar in via Mobilt bank-id eller någon annan e-legitimation. Det här kravet infördes eftersom du numera max får beställa 25 registerutdrag via e-post per dygn. Du är dock fortfarande anonym. Informationen om legitimering krypteras så att det inte går att återskapa personnumret.

... eller sms



Sök snabbare privat

På biluppgifter.se kan du kolla regnummer och hitta information om en bil utifrån dess registreringsnummer.

Transportstyrelsen har även tjänst som låter dig söka via sms. Tjänsten, heter "Vem äger fordonet?", ger dig svar på direkten. Du skickar bara ett registreringsnummer till telefonnumret 72503, sedan får du ett sms med information om det fordonet. Tänk på att varje sms kostar 3 kronor och att de flesta mobiloperatörer kräver att du ansluter dig till deras tjänst Wywallet för att du ska kunna betala. Det gör att tjänsten inte fungerar för alla mobilabonnemang.Läs mer på sajten:Den privata sajten Biluppgifter.se ger dig samma information som Transportstyrelsen, men på en snyggare och smidigare sajt.När tjänsten lanserades gick det att få ägaruppgifter direkt på sajten, men den möjligheten försvann ganska snabbt.Biluppgifter.se har också haft tillfälliga problem med uppdateringen av sin databas, enligt information på företaget Facebook-sidan.