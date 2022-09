Det händer oss alla ibland. Vi kommer att tänka på något viktigt som vi måste komma ihåg, men efter bara några minuter har vi glömt bort det.

En lösning kan vara att alltid ha tillgång till ett anteckningsblock, och det finns gott om digitala lösningar. En av de bästa kommer från Google och heter Keep.

I sin enklaste form är Google Keep en tjänst för att spara textanteckningar i mobilen. Du öppnar appen, trycker på plus-ikonen och skriver några rader text. Den lagras inte bara i din mobil utan även i Googles molntjänst.

Det betyder att du kommer åt anteckningen på alla enheter där du är inloggad med samma Google-konto. Det kan vara en mobiltelefon, en surfplatta eller en Chromebook-dator. Ja, du kan även komma åt anteckningarna i valfri dator genom att surfa till Google Keep i webbläsaren.

Mer än text

Naturligtvis kan Google Keep inte bara användas för att mata in text – du kan även läsa in en minnesanteckning med rösten, ta en bild med kameran eller rita en teckning på pekskärmen.

Både ljudet och bilderna omvandlas automatiskt till text, vilket gör att du kan söka efter dem. Om du exempelvis fotograferar ett recept kan du söka efter det utifrån någon av ingredienserna.

Ett annat användningsområde är att du kan koppla Keep till din webbläsare för att på så sätt snabbt kunna spara sajter som du vill läsa senare.

Vill du skapa shopping- eller att göra-listor kan du använda Keep-funktionen Kryssrutor som gör att du kan bocka för det som är klart. Det finns även en påminnelsefunktion som meddelar dig om en anteckning vid en viss tidpunkt eller när du är på en viss plats.

Alla anteckningar är förstås bara synliga för dig, men vill du dela dem med andra är det här också möjligt.

Så funkar Google Keep

1. Nytt

Skapa en ”vanlig” textanteckning.

2. Lägg till

Lägg till en ny anteckning på fyra sätt (kryssrutor, frihandsritning, mikrofon, kamera/bild).

3. Anteckningar

Dina anteckningar kan se ut på olika sätt och ha olika innehåll. Klicka för att öppna och redigera.

4. Meny

Klicka här för att ta fram menyn till vänster. Du kan även söka bland dina anteckningar och välja hur de ska visas.

5. Läge

Växla mellan att visa anteckningar och påminnelser.

6. Etiketter

Hantera dina etiketter (se fråga 4)

7. Dolda anteckningar

Anteckningar som du har arkiverat eller raderat hittar du här.

8. Verktyg

Fäst en anteckning högst upp på startsidan, lägg till en påminnelse eller arkivera.

9. Innehåll

Alla anteckningar består av en rubrik och ett fält där det kan ligga text, kryssrutor, bilder och mycket mer.

10. Skräddarsy

Lägg till bilder, ljud och annat material – och ändra bakgrundsfärg på anteckningen.

11. Mer

Här lägger du till etiketter, delar anteckningen med andra, raderar den med mera.

Frågor och svar om tjänsten

1. Hur använder jag mobilen…

För att köra Google Keep i mobilen öppnar du Google Play Butik (Android) eller App Store (IOS) och söker efter Google Keep. (I vårt exempel använder vi Android). Läs informationen om appen och tryck på Installera och sedan Öppna. Om du inte redan är inloggad med ditt Google-konto (som regel din Gmail-adress) måste du göra det.





2. … och datorn?

Om du vill använda Google Keep i datorn öppnar du webbläsaren och surfar till keep.google.com. Även här måste du logga in, och för att kunna komma åt samma anteckningar som du använder i mobilen måste du förstås göra det med samma Google-konto som ovan.





3. Vad är påminnelser?

När du har lagt in en anteckning i Google Keep kan du även trycka på Påminn mig (ikonen med en klocka uppe till höger). Du får då lägga in ett datum och en tid där du vill bli påmind. Det går också att välja en plats, så att påminnelsen exempelvis aktiveras när du kommer till jobbet eller till sommarstugan. Första gången måste du tillåta att Keep får tillgång till telefonens platsinformation.

Du hittar dina påminnelser genom att trycka på menyknappen längst upp till vänster och välja Påminnelser.





4. Hur använder jag etiketter?

Precis som i Gmail kan du lägga på en Etikett på din anteckning, exempelvis Resor eller Recept. Du kan sedan snabbt hitta alla anteckningar med samma etikett.

Du lägger till etiketter genom att öppna en anteckning och välja de tre punkterna nedan. Här väljer du Etiketter (alternativt Lägg till etikett) och skapar en ny eller använder en gammal. För att hitta alla anteckningar med samma etikett trycker du på de tre strecken uppe till vänster och går ned till Etiketter. Här kan du även redigera dem eller skapa nya.





5. Hur sparar jag en sajt?

Du kan spara en intressant sajt i Keep. I mobilens webbläsare trycker du på de tre punkterna uppe till höger och väljer Dela. I datorn måste du installera tillägget Google Keep i din webbläsare.