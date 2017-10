Här listar vi några av de bästa filmerna på Netflix just nu. Här hittar du komedier, dokumentärer, drama, thriller och allt där emellan. Men:

The Big Short

The Big Short är baserad på en bok av Michel Lewis och bygger på verkliga händelser under finanskrisen I USA I början av 2000-talet. I filmen får vi följa ett gäng investerare som inser att bostadsbubblan håller på att spricka och placerar sina investeringar utifrån det, tvärtemot vad övriga landet gör. Vad de dock inte inser är hur genomkorrupt marknaden verkligen är och hur hart vanliga människor kommer att drabbas. Med rapp dialog, en Ryan Gosling i högform och supersnygg inramning lyckas The Big Short vara både smart och rolig på samma gång, och när eftertexterna till slut rullar vill vi åtminstone tro att vi blivit lite, lite klokare.

Se på Netflix

År: 2015

Genre: Komedi, drama

Längd: 2 tim och 10 min.

Betyg IMDB: 7,8

Han är tillbaka (Look who’s back)

Hitler befinner sig i ena stunden vid sin bunker under slutstriden om Berlin. I nästa vaknar han upp i Berlin 2015. Med hjälp av en filmmakare lyckas han göra comeback i det tyska samhället – som Youtube-stjärna.

Det här är en sevärd film som kategoriseras som komedi, men tittar du bortom skämten hittar du istället en vass (och skrämmande) kommentar till nutidens högerextrema nytändningar i Europa.

Se på Netflix

År: 2015

Genre: Komedi

Längd: 1 tim och 56 min.

Betyg IMDB: 7,1

Sicario

Det drogrelaterade våldet eskalerar vid gränsen mellan USA och Mexiko. När en av kartellerna dödar en av FBI-agenten Kate Macers kollegor skickas hon till gränsen med ett allt annat än enkelt uppdrag: Utplåna kartellen skyldig till dådet.

Se på Netflix

År: 2015

Genre: Action, drama

Längd: 2 tim och 1 min.

Betyg IMDB: 7,6

Kung Fury

Det här är ingen långfilm, men helt klart en måste-se-film. Den 30 minuter långa kortfilmen är en helt galen hyllning till 80-talet och dess estetik. Att beskriva handlingen är inte helt lätt, men kortfattat handlar den om en kampsportande polis som åker tillbaka i tiden för att döda den värsta brottslingen av alla: Kung Fuhrer Hitler.

Se på Netflix

År: 2015

Genre: Action, komedi

Längd: 31 min.

Betyg IMDB: 8,1

What the health

I den här dokumentären får du följa en filmakare som avslöjar en av de största hemligheterna kring livsmedelsprodukter, men också hur myndigheter och läkemedelsföretag mörklägger den viktiga informationen från allmänheten.