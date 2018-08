Molntjänster med synkfunktion har i princip ersatt tidigare backuplösningar, vare sig dessa skedde mot molnet, en extern hårddisk eller något annat. För med en molntjänst får du ju automatiskt en backup på filerna, men även en hel del andra smarta funktioner.

För det en molnjänst gör är, precis som backuptjänst, att ta säkerhetskopior på de filer och mappar du väljer – sedan lagrar tjänsten dessa kopior på en server hos det företag som har synktjänsten.

Allt detta sker detta i realtid. Så fort du ändrar något i en fil skrivs kopian i molnet över med den nya och uppdaterade versionen. Samma sak om du lägger till en fil i en av de mappar som är utvalda för att synkroniseras, då kopieras den nya filen till molnet omgående. Med en traditionell backuptjänst sker detta bara vid vissa förutbestämda tidpunkter.

Jobba med samma filer

Den stora fördelen med detta, förutom att du inte riskerar att förlora några filer vid exempelvis en datorkrasch, är att du alltid har tillgång till den senaste och mest aktuella versionen av en viss fil.

Jobbar du exempelvis med samma filer från olika datorer, kanske hemma och på jobbet, behöver du inte hålla koll på vilken version som är den senaste. Det är bara att ladda upp den från den ena datorn och sedan ladda ned den till den andra och jobba vidare.

Detta är förstås också oerhört praktiskt om ni är flera som jobbar med samma filer och gör ändringar i dessa. Alla har alltid enkelt tillgång till den senaste versionen.

Låt andra komma åt filerna

Men det är inte bara om du jobbar med samma filer och mappar som det är smidigt med en molntjänst. Vill man exempelvis att släkt och vänner ska komma åt bilder är det bara att ladda upp dem till synktjänsten och sedan ge utvalda personer tillgång till dem.

Det går också att använda sig av gemensamma mappar där du på ett enkelt sätt kan utbyta filer med dina vänner eller kollegor.

Alla tjänsterna i detta test låter användaren komma åt filerna på tre olika sätt: via en filhanterare i datorn, via ett webbgränssnitt och via en app i mobilen/surfplattan. Direktsynkroniseringen sker dock bara via filhanteraren i datorn, med de två senare måste man aktivt ladda upp eller ned filerna. Undantaget är foton eller videor du tar med mobilen/surfplattan. Dessa laddas (om du vill det) automatiskt upp till synktjänstens servrar.

Inte helt riskfritt

Det du bör ha i åtanke när du använder dig av en molntjänst är att det finns en risk att den hackas med följd att innehållet hamnar i fel händer. Det kan med andra ord vara klokt att tänka över vilka filer du laddar upp, och du bör man vara noga i ditt val av lösenord.

Så gjorde vi testet

Alla tjänster i vårt test har stöd för både pc och Mac, samt Android och IOS (undantaget är Apple Icloud, som ej har stöd för Android). De har också en nedladdningsbar klient samt är åtkomliga via ett webbgränssnitt. Ytterligare ett krav var att det skulle finnas ett gratisalternativ till betalabonnemangen.

För att mäta hastigheten för filöverföringar laddade vi upp 1 GB filer i blandade storlekar vid fem olika tillfällen till varje tjänst. Tidsangivelserna i testet är snittiderna. Uppladdningen skedde via en fast uppkoppling med en hastighet på 500 Mbit/s både uppströms och nedströms.