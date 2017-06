E-boksläsare har funnits länge på marknaden, men har inte riktigt fått fäste här i Sverige. Men har du väl testat en riktig e-boksläsare kan vi garantera att det blir svårt att gå tillbaka till gamla vanor. Här finns nämligen det bästa av två världar – den digitala surfplattans bekvämlighet och den analoga bokens läsupplevelse.

Till skillnad från din surfplatta som måste laddas frekvent kan batteriet i en e-boksläsare hålla upp till en månad. Dessutom väger den betydligt mindre och är ungefär lika stor som en pocketbok. Nuförtiden kommer även de flesta modeller med inbyggd, justerbar belysning. Är du en ivrig läsare, eller någon som vill ha med sig fler än en bok åt gången, är en e-boksläsare det perfekta bärbarara biblioteket. Oftast kommer eboksläsarna utrustade med tillräckligt mycket minne för att du ska kunna lagra tusentals böcker. Vissa erbjuder till och med möjligheten att bygga ut minnet genom sd-kort. Men framför allt sker all digital överföring av böcker på momangen, oavsett om du väljer att köpa dessa direkt via e-boksläsarens inbyggda butik, andra e-butiker på nätet eller väljer att låna via bibliotekens e-tjänster.

Fördelarna stannar inte där. Bokälskare vet nog med sig att alla digitala funktioner i världen inte kan ersätta känslan av att bläddra och läsa ur en riktig, tryckt bok. E-boksläsarna löser åtminstone en av de punkterna. Genom att använda sig av e-bläck istället för vanliga skärmar känns läsupplevelsen mer lik en pappersbok. Dessutom är tekniken inte lika påfrestande för ögonen vid längre lässessioner som exempelvis skärmen på en surfplatta. Och till skillnad mot en tryckt bok kan du ändra både typsnitt, textstorlek samt radavstånd.

Inte helt problemfritt

Ett problem med e-boksläsare är det så kallade kopieringsskyddet. De flesta återförsäljare erbjuder böcker i Adobes epub-format. Dessa finns både med eller utan kopieringsskydd och laddas smidigast över till läsarna via Adobes program Digital Editions. Här finns det dock en del saker att tänka på.

Till att börja med behöver du vara inloggad och auktoriserad med ett Adobe-konto vid köp av e-böcker. Annars finns risken att du köper en bok som inte kan användas på andra läsare än just den enheten du använde för köpet.