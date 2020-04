Ibland är det omöjligt att träffa någon ansikte mot ansikte. Oavsett om förklaringen ligger i ett virus, lång resväg eller något annat kan lösningen vara att träffas digitalt – till exempel med Google Hangouts.

Hangouts, som är Googles kommunikationsapp, kan användas på många olika sätt. I sin enklaste form kan du textchatta precis som i Facebook Messenger, men det går även att växla till röstläge. Hangouts låter dig då ringa gratis ”telefonsamtal” till andra Hangouts-användare i hela världen.

Videochatta med populära Zoom – 7 smarta knep

Men det mest intressanta är möjligheten till videosamtal, vilket alltså betyder att du ser den du pratar med.

Även för grupper

Google Hangouts fungerar utmärkt för videosamtal mellan två personer, men ni kan även mötas i grupp. För videosamtal kan tio personer delta och för vanliga konversationer ligger gränsen på 150 personer.

Familjen kan med andra ord träffas digitalt i ett videosamtal – och bokklubben kan mötas framför skärmen.

Men Hangouts är inte bara intressant för privatpersoner. Tjänsten kan även användas för kollegorna som vill ha ett jobbmöte eller när styrelsen i en förening träffas. För den som vill använda Hangouts mer professionellt finns även den mer avancerade betalvarianten Meets (se nedan).

Det krävs ingen avancerad utrustning för att använda Hangouts. En Gmail-adress och en mobil/surfplatta (Android eller IOS) är allt som behövs. Du kan sedan ladda hem den kostnadsfria Hangouts-appen – något givetvis alla du ska samtala med också måste göra.

Det går dock även bra att använda en dator för den som föredrar detta. Hangouts finns nämligen i en version för valfri webbläsaren.

Använder du dator måste du givetvis se till att den har mikrofon, högtalare/hörlur och webbkamera om du vill kunna delta i ett videosamtal.

Så funkar Hangouts

1. Meny

Härifrån når du alla inställningar för Hangouts.

2. Konversationer

Här visas dina senast konversationer och genom att peka öppnar du en av dem igen.

3. Samtal

Klicka på plus-ikonen på huvudsidan så kan du sedan välja att starta ett videosamtal.

4. Chatt

Starta en textchat eller ett röstsamtal här.

5. Återgå

Återgå till huvudsidan.

6. Ljud och bild

Styr högtalaren och välj vilken kamera du vill använda.

7. Hjälp

Få hjälp i programmet.

8. Deltagare

Här visas samtalets deltagare. Peka på den video som du vill se i fullskärm.

9. Mikrofon

Slå på eller av din egen mikrofon.

10. Avsluta

Lämna samtalet helt och hållet.

11. Kamera

Slå på eller av din egen kamera.

Fem frågor om appen

1. Hur kommer jag igång i mobilen…

Öppna Google Play Butik (Android) eller App Store (Iphone/Ipad) och sök efter Hangouts (Google). Tryck på Installera och välj sedan Öppna. Bestäm vilket Google-konto du vill använda om du får en sådan fråga.

Du kan också få en uppmaning att lägga till telefonnummer och kontaktlistan – men detta är helt frivilligt och du kan svara nej. Däremot måste du förstås ge Hangouts tillgång till exempelvis mikrofon och kamera när du uppmanas till detta.

2. … och datorn

Hangouts finns inte som Windows-program, men däremot via valfri webbläsare. Surfa till hangouts.google.com och logga in med ditt Google-konto (Gmail-adress) uppe till höger. Saknar du en Gmail-adress väljer du Skapa konto.

När du börjar använda tjänsten måste du godkänna att Hangouts får tillgång till din kamera och mikrofon.

3. Vad är Hangouts Meet?

Hangouts är gratis för alla, men det finns även en betalvariant som heter Hangouts Meet och som innehåller avancerade funktioner för företag och organisationer. Meet kräver ett Gsuite-abonnemang vilket i sin billigaste form kostar cirka 50 kronor i månaden per användare.

För att starta ett Meet-samtal krävs ett betalabonnemang, men även gratisanvändare kan bjudas in som deltagare.

4. Hur videochattar jag i mobilen…

Tryck på plus-knappen nere till höger och välj Nytt videosamtal. Leta upp den du vill videosamtala med i din kontaktlista eller fyll i dennes mejladress högst upp. Lägg sedan till övriga deltagare på samma sätt.

För att starta samtalet trycker du på videoknappen och godkänner eventuella varningar.

5. … och datorn

Logga in på hangouts.google.com och tryck på Videosamtal. Skriv in mejladressen till den du vill kontakta och klicka på personen i den lista som dyker upp. Fortsätt med nästa person och starta sedan videosamtalet genom att trycka på Bjud in.