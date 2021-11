Efter ett och ett halvt år av hemmajobbande är suget efter bra skrivare för hemmakontoret större än någonsin. Många söker nu efter rätta utrustningen för att mer regelbundet kunna distansjobba även i framtiden. Detta kombinerat med att även denna bransch har komponentbrist har gjort att skrivare och framför allt mindre enheter för hem och små kontor, säljs i snabbare takt än tillverkarna har kunnat leverera.

Testade färgskrivare

Tokbilligt med bläcktank

Tankarna fylls på med refill-flaskor.

Snålare men också säkrare?

Liten laser, tryggt men kostsamt

Volymen avgör

Tredjepart på egen risk

Så gjorde vi urvalet och testet

De är ofta beställningsvaror i butiker med långa leveranstider, och vi har vill och med sett exempel på att butiker ransonerar skrivarköp på samma sätt som de gör med grafikkort – bara en per kund. Vill du vara en av dessa kunder så har vi här testat ett gäng bra kandidater för snygga och snabba utskrifter i fyrfärg som får plats även i ett hemmakontor.Vi har här testat både laser- och bläckstråleskrivare i jämförbar pris- och storleksklass. Länge var det två vitt skilda värdar, där laserskrivare var stora och tunga pjäser för höga volymer och lägre utskriftskostnader, medan bläckstråleskrivare var små och kompakta och antingen till för väldigt få dokumentutskrifter i hemmet eller främst för foto. Med små och dyra bläckpatroner som behövde bytas stup i kvarten och utskrifter som kostade skjortan.Men så är inte längre fallet. Bläckstråleskrivare med högkapacitetstankar och större skrivhuvuden som är fasta istället för monterade på bläckpatroner ger dig samma låga utskriftskostnad som med en riktigt stor och dyr laserskrivare för höga utskriftsvolymer. Eller till och med lägre. De är större och mer påkostade än de prispressade små traditionella bordskrivarna med bläck, men skriver betydligt snabbare och mer pålitligt på papper, har fler funktioner och innebär mycket mindre krångel.Detta upplägg med extra billigt bläck men dyrare skrivare är till viss del ett sätt för skrivartillverkarna att komma runt att kunder köper billigare tredjepartspatroner och stoppar in istället för tillverkarnas egna.Med fulla tankar vid leverans (eller snarare på flaska, du får fylla dem själv vid installation) får du bläck nog för upp emot tio tusen utskrifter. Lite mer om du mestadels kör svartvitt, lite mindre om du är frikostig med färg. För många användare kan full tank räcka i flera år. Och att fylla på med mer kostar sedan inte mer än någon hundralapp per färg.Då sparar man så löjligt lite på att köpa billigare bläck att det knappt blir värt besväret. Faktum är att det bara är en av de tank-skrivare vi testat som vi hittar alternativt bläck till bland de stora refill-butikerna i Sverige. Och att då spara 20-30 kronor på en flaska som räcker i ett par år till känns mest fånigt.Det är en enorm skillnad mot forna bläckstråleskrivare, där inte bara patronerna är dyra och räcker kort, utan har kort livslängd tack vare sättet bläck lagras och hanteras. Det har lett till en marknad där påfyllnadskit och kompatibla tredjeparts-, återanvända och återfyllda patroner är hett eftertraktade.Och även till en del uppmärksammade metoder som skrivartillverkarna har tagit till för att motverka det – kontroll av elektronik i patronen som kan blockera ”piratbläck”, sidräkning som gör påfyllda patroner obsoleta efter ett tag oavsett om de har bläck kvar eller inte, och även enklare saker som garantier som slutar gälla om en icke original-patron detekteras.Bläcket, lagringsmetod och skrivhuvudsteknik i de nya skrivarna ska också innebära mindre risk för avdunstning och igentorkning, vilket ofta annars varit ett problem. Hur det står till med den saken går givetvis inte att testa med ett vanligt produkttest, utan skulle behöva månader eller år av regelbunden användning för att kunna bekräfta.Faktum är att bläcktanksskrivare är ett ekonomiskt val jämfört med en färglaser i liknande storlek och pris, och vi får tänka om när det gäller vilken typ av skrivare som passar för vilken typ av användare. De laserskrivare vi testar här skriver bägge ut papper med hög kvalitet och behagligt snabbt, men de kan inte mäta sig med tank-skrivarnas extremt låga färgkostnad.Tonerkassetter till dessa kompakta lasrar rymmer bara färg för ungefär tre tusen utskrifter, sedan är det dags att byta. Och då de innehåller mer mekanik och elektronik, skrivhuvuden och allt, blir de betydligt dyrare. Runt ett tusen kronor styck och en sidkostnad som är tiodubbel eller mer jämfört med tankbaserade bläckstråleskrivare.Men gör det så mycket? Det beror på dina utskriftsbehov. Skriver du ut två sidor i veckan på ett år, ungefär 100 sidor, pratar vi om en årskostnad för det på 30 till 150 kronor. Är det då värt att snåla och leta billigare alternativ? Vi tycker inte det. Välj då den lösning som ger dig bäst kvalitet. Här har laserskrivarna ett övertag med mer distinkt svärta och kontrast, ingen risk för fuktiga utskrifter som behöver torka för att inte kladda, och hög driftssäkerhet.Skriver du ut flitigt är det en helt annan femma. Skriver du ut 20 sidor om dagen blir tonerkostnaden på ett år istället mellan 1 500 och 10 000 kronor, mot ner till mindre än 500 kronor för motsvarande bläck. Då passar bläcktanksskrivarna också bra praktiskt av en annan orsak. Bläckskrivare mår bäst av konstant användning, så att skrivhuvuden hålls fräscha och konstant rengjorda.Enligt tillverkarna ska detta vara ett mindre bekymmer på moderna bläckskrivare, men för att vara på den säkra sidan kan det vara en faktor att ha i åtanke. Du behöver inte skriva travar med papper varje dag, men vet du med dig att det kan gå veckor eller månader mellan tillfällen då du behöver skriva ut är laser ett beprövat och tryggt val.Men som sagt dyrt. Här kan det kännas lockande att spana in alternativen till originaltoner. Här är det mycket vanligare att hitta alternativ som kan trimma dina kostnader. Inte för att besparingen är enorm. De alternativa tonerkassetter vi hittar har i snitt 30 till 35 procent lägre pris. Vi skulle inte rekommendera att du använder sådana så länge du har gällande garanti på din skrivare.De två toner-skrivare vi testar här har inga inbyggda hinder mot att köpa tredjepartstoner och installera, även om de givetvis rekommenderar sina egna tonerkassetter, och hänvisar till att de annars inte kan garantera funktion och kvalitet. Det infattar skador på skrivaren, kvalitet på utskrifter och funktioner som korrekt indikation av återstående toner eller bläck.Faktum är att du till exempel kan kontrollera det själv i HP:s skrivare. Det finns ett val kallat Kassettpolicy som står ställt till Av som standard. Slår vi om det till På så kontrollerar skrivaren att det är HP:s originalkassetter som sitter i. Om andra tillverkare har liknande funktioner har vi inte hittat dem.Utskriftsvolym är beräknad på utskrifter definierade av ISO, ISO 19752 och ISO 19798 för svartvitt respektive fyrfärg på laserskrivare och ISO 24711 och ISO 24712 för bläckstråleskrivare. Det ska motsvara ett genomsnittligt dokument med blandad text, illustrationer och enstaka bilder. Hur mycket färg du verkligen förbrukar kan givetvis variera beroende på kvalitetsinställningar för utskriften och hur dina dokument ser ut.Man ska dessutom ta skrivartillverkarnas påståenden om hur långt bläck eller toner räcker med en nypa salt. Rengöringsprogram i skrivaren kan göra att en del överskottsfärg i den kasseras, och andra delar av en skrivare kan ibland behöva bytas ut regelbundet. Exakt kostnad per sida blir därför omöjlig att förutspå. Men det ger en fingervisning om vad som kan förväntas.Vi sökte upp och bjöd in samtliga större tillverkare med skrivare brett tillgängliga i svenska butiker och bad dem ställa upp med en varsin kompakt färglaser eller en bläckstråleskrivare med högkapacitetstank för upp till 4 000 kronor. En del tillverkare som Lexmark och Canon valde att inte delta eller att bara skicka en typ av skrivare. Ett flertal tillverkare som Xerox och Kyocera fick vi inte svar från. Totalt fick vi in sex skrivare att testa, fyra bläckbaserade och två toner-baserade.Skrivarna installerades och testades en och en i ett hemmakontor, anslutna till nätverk med wifi 5, och med utskrifter från en pc med Windows 10 Home samt en smarttelefon med Android 11. Utskriftskvalitet har kontrollerats på vardera skrivares standardinställning om inget annat anges. Utskriftshastigheter är mätta med stoppur med utskrifter via nätverk på vardera skrivares profil för standardutskrift.

Brother HL-L3270CDW: Snabb och tyst färgskrivare för lilla kontoret

Brothers skrivare byggd på led-teknik är lätt att använda, skriver kvickt för sin storlek och låter ovanligt lite.

Betyg 3 av 5 Omdöme Den bästa egenskapen med Brothers färglaser är dess skönt tysta drift. Där andra skrivare slamrar och viner är den behagligt dämpad. Den skriver också överraskande snabbt. Men vi hade hoppas på med finess i bildåtergivning, och kostanden per sida kan avskräcka många potentiella användare. Positivt Snabba utskrifter

Behagligt tyst

Goda möjligheter till underhåll Negativt Inte snyggast på foton

Något stor i måtten

Dyra utskrifter

: Oktober 2021: LED: Lan, wifi, usb: Nej: 3 790 kr

Läs hela testet av Brother HL-L3270CDW

Brother MFC-J4340DW: Funktionsrik och extra snabb bläckstråleskrivare

Med prisvärd skrivare, dokumentskanner och till och med fax i en och samma kompakta maskin är denna lilla skrivare extra imponerande med tanke på dess låga pris.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är skrivaren som funktionsmässigt har allt, även om alla komponenterna och funktionerna den har inte är av absoluta toppklass. Den skriver ut godkänt men inte fantastiskt, och samma sak kan sägas om dess skanner och kopiatorfunktion. Ett bitvis rörigt handhavande blir ett minus, men dess snabba utskrifter räddar kvar den på högt betyg. Positivt Mycket snabb för enskilda sidor

Brett funktionsutbud

Kompakt form, trots det

Bra pris Negativt Kan vara omständlig att använda och underhålla

Högljudd under utskrift

: Oktober 2021: Bläckstråle med högkapacitetskasett: Wifi, usb: A4, 20 sidor dokumentmatare: 2 590 kr

Läs hela testet av Brother MFC-J4340DW

Canon Pixma G3560: Snygg men ojämn skrivare som håller kostnaden nere

Med stora bläcktankar som är billiga att köpa mer bläck till och lätta att fylla på kan du spara slantar. Men kvaliteten detaljerna brister lite för Canon.

Betyg 3 av 5 Omdöme Canon visar att de också kan göra tank-skrivare för kontorsbruk, men de är och förblir bäst på fotoskrivare. Pixma G3560 får definitivt godkänt som både skrivare och enkel multifunktionsenhet, men inte så mycket mer. Det är inga stora fel på vad den gör eller levererar, men konkurrenterna har antingen snyggare utskrifter, fler funktioner eller ännu lägre sidkostnad. Positivt Låg färgkostnad

Snygga textutskrifter

Multifunktion Negativt Ojämn utskriftskvalitet

Extra bred design

Ej automatisk dubbelsidig

Omständligt att göra inställningar

: Oktober 2021: Bläckstråle med tank: Wifi, usb, PictBridge: A4, ingen dokumentmatare: 3 729 kr

Läs hela testet av Canon Pixma G3560

Epson Ecotank ET-2856: Billigaste bläckutskrifterna i kompakt skrivare

Denna enkla multifunktionsskrivare använder stora bläckreservoarer för att göra en sak framför allt; sänka sidkostnaden. Och det lyckas den med.