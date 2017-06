Om du har tänkt ansluta någon eller några ­enheter till routern via kabel, något som är att föredra eftersom du då får en stabilare anslutning och ofta även högre hastighet, bör du kolla om nätverkskontakterna för lokalt nätverk på den router du funderar på är anpassade för 100 eller 1 000 megabit per sekund (1 gigabit per sekund, benämns ofta gigabit lan).

Det är dock bara viktigt om du har datorer eller andra enheter i nätverket som klarar av att ansluta i den högsta hastigheten. Har du enbart 100-megabit­enheter behöver du inte bry dig om den biten. Det är heller inte relevant om ditt bredband maximalt kommer upp i 100 megabit per sekund och det bara finns en enhet i nätverket med kapacitet för 1 000 megabit per sekund. I så fall har den ensamma enheten ändå ingen motpart att ­kommunicera med i full ­hastighet.

Är du så lyckligt lottad att du har en bredbandsanslutning som klarar över 100 megabit per sekund måste du självklart även se till att den inkommande nätverkskontakten för anslutning mot internet klarar den hastigheten. I dag finns det många sådana modeller att välja mellan och stödet benämns ofta som gigabit wan i specifikationerna.