Alla som bor i lägenhet eller bostadsrätt vet hur viktigt det är med goda grannar – och vi vill förstås gärna hålla koll på vem det är som flyttar in i huset.

Det här är något man kan göra med den nya tjänsten Grannkollen hos Hitta.se. Skriv bara in en adress och logga in med ditt Bankid så börjar du prenumerera på uppdateringar kring vem som flyttar in och ut.

Tyvärr är tjänsten inte gratis – den kostar 29 kronor/månad, och den vänder sig med andra ord framför allt till människor som är aktiva i exempelvis styrelsen för en bostadrättsförening. Det finns dock inget som hindrar andra nyfikna från att använda det - och du är anonym när du gör det.

Är du nyfiken på andra saker om dina grannar finns det också flera gratistjänster. Du kan exempelvis kolla var dina grannar står politiskt och hur mycket de tjänar.

Så här gör du:

1. Gå in på söktjänsten Hitta.se. Skriv in din egen adress (eller en annan adress du är nyfiken på) i sökrutan.