10. Ukraina 2007: Dancing Lasha Tumbai

Bidraget som vi aldrig glömmer: Verka Serduchka i discokulakostym och foliehatt. Det blir inte bättre än såhär.

9. Litauen 2006: We are the winners

Att vara kaxig kan löna sig. We are the winners vann i och för sig inte Eurovision Song Contest 2006, utan blev slagna av några hårdrockande monster från Finland.

8. Estland 2008: Leto Vet

Tre minuter av total förvirring. Varför springer bikiniklädda kvinnor omkring med skyltar med lök och tårta? Hur spelar de egentligen piano? När ska låten egentligen ta slut?

7. Litauen 2010: Eastern European Funk

Det är svårt att sticka ut bland de många bidragen i ESC. 2010 skickade Litauen en ackapellagrupp med fina glitterkalsonger.

6. Moldavien 2011: So lucky

Det här scenframträdandet är ungefär lika sammanhängande som melodin i låten.

5. Irland 2008: Irelande douze pointe

Om man inte sjunger "vi är vinnarna" så kan man vara mer subril. Irland valde därför att skicka en kalkon som sjöng "Irland tolv poäng". Dessvärre kvalade kalkonen Dustin inte ens vidare till finalen...

4. Serbien 2009: Cipela

Tre skalliga körsångare, en dragspelare som får betalt på scen, en sur prinsessa och en sångare med vitt fluffigt hår. Hur kan det bli annat än jättekonstigt?

3. Frankrike 2008: Divine

Sébastien Tellier valde att göra sin entré i en golfbil och är förmodligen det bidraget genom tiderna med de mest annorlunda kameravinklarna. Säga vad man vill, men låten är faktiskt helt okej.

2. Ryssland 2012: Party for everybody

Hur kan man glömma tanterna med den konstiga kakmaskinen från Ryssland? Lycka till med att få den här låten ur huvudet inom en snar framtid!

1. Österrike 2003: Weil der Mensch zählt

Vad får man om man blandar in lite rockriff i en barnvisa? Bara Alf Poiers ansiktsuttryck under refrängen gör det här bidraget värt att se igen.