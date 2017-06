Hitta något nytt i London



En bra guidebok gör sommarens reseupplevelser större, och det har dykt upp många digitala varianter som ger oss mer ovanliga tips.

Nätresebyrån Expedia satsar på favoritresmålet London, och tipsar om dolda bakgator i stället för sevärdheter som Madame Tussauds och Big Ben. På sajten får du tips från andra och du kan dela med dig av dina Londonfavoriter.

Lokalbornas bästa tips

Field Trip vet var du är

De bästa tipsen får man av ”locals” alltså människor som bor i en stad. På Like a local finns den här sortens guider till ett 60-tal städer.Sajten är gratis medan appen kostar kostar cirka 8 kronor per stad. Appen har en offlinefunktion så att du klarar dig utan internetuppkoppling.ANDROID. IOS. LikealocalGoogles nya reseapp Field Trip bygger helt på din position. Du får alltså tips om intressanta platser just där du befinner dig.