Inget ont om traditionella reseguider, men för många av oss känns det smidigare med en digital guidebok. Tyvärr är resesajter och appar ofta rätt förutsägbara, men det finns en del alternativ med lite mer initierade tips. Här är några av våra favoriter.



Bästa reseguiden är digital

Culture Trip är en snabbväxande brittisk startup. Här får du tips bortom turistfällorna, och artiklarna skrivs av cirka 300 avlönade frilansare i 70 länder.

På Culture Trip kallar man detta för Stories, och vi hittar rubriker som Melbourne's Best Kept Secrets, 7 Instagram Accounts to Follow Before You Visit Barcelona och How Estonia Became A Technology Powerhouse. Det handlar med andra ord både om handfasta tips och mer ingående artiklar.

Du läser dem utan registrering, men om du blir medlem kan du spara intressanta artiklar i en personlig Wishlist. Naturligtvis finns Culture Trip också som app – när du väl är på resande fot.

Lokalbornas bästa tips

Bäst på öst

Hitta platser du inte hört talas om

De bästa tipsen får man av en ”local” alltså en person som bor i en viss stad. På Like a local finns den här sortens guider till ett 150-tal städer.Like a local finns både som sajt och IOS-app, men tyvärr inte för Android.För alla som gillar att resa i Öst- och Centraleuropa är In Your Pocket en fantastisk källa till kunskap och inspiration. Här finns guider till udda resmål som Minsk, Kaliningrad och Tirana – men även till städer som Tallinn, Riga och Prag.De senaste åren har det geografiska området vidgats, så nu finns det även guider till västeuropeiska städer som Amsterdam och BelfastDu kan läsa texterna direkt i webbläsaren eller att ladda hem dem som pdf-filer – och skriva ut på papper. Det finns dessutom appar både för Android och IOS.

Missilhangarer, meteoritkratrar och kärnkraftverk. Världen är full av överraskningar, och sajten Atlas Obscura sajten hjälper dig att hitta dem.

Surfa till www.atlasobscura.com

Tips på svenska

Alla tips ovan är tyvärr engelskspråkiga, och om det är problem kan du hämta svenska gratisguider på Arrivalguides. Läs dem direkt på skärmen eller ladda hem en pdf som du kan skriva ut.

Arrivalguides är sedan i vintras en del av reseboksförlaget Lonely Planet, men det har hittills inte påverkat tjänsten något påtagligt.