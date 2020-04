Trots att bärbara datorer blir allt mer kraftfulla, och tillverkarna fortsätter satsa på kompakta allt-i-ett-byggen, så är fortfarande den traditionella stationära pc:n mycket populär på hemmaplan. Har du en fast arbetsplats med ett bra skrivbord och en skön stol så är det där du vill sitta och jobba.

Då kan du med fördel skaffa en riktig miditower-burk, och koppla till en skärm, högtalare, mus och tangentbord som passar precis dig. Kanske också en skrivare, en kvalitets-webbkamera och en bra mikrofon eller ett headset, för den kompletta hemmakontorsupplevelsen. Det ger fortfarande onekligen mest för pengarna så länge du har utrymmet för det.

Stationära datorer i testet:

Var lat och smart

Bra idag, och i flera år

Så gjorde vi urvalet och testet

Du får då en dator som kan användas till allt från Office och surf till att kolla på film och ha som mediacenter, samt spela de senaste spelen på utan att behöva satsa enorma summor pengar. Den som är kunnig nog och kan hantera en skruvmejsel kan givetvis bygga ihop en ny dator själv. Alla delar finns att köpa löst och går att montera utan mer avancerade verktyg än en skruvmejsel och i vissa fall en liten skiftnyckel.Men det är inte säkert att du spar pengar på det mer än möjligen marginellt, och de som är proffs på det hela gör oftast ett bättre jobb. Här finns det två vägar att gå. Dels har nästan alla de stora datormärkena som Dell, Asus och Lenovo desktopmodeller, dels är det många svenska datorbutiker som bygger och säljer sina egna datorer. I detta test har vi spanat in bägge alternativen: märkesburkar och några av de stora webbutikernas egna alternativ.Det är kraftfulla desktopdatorer i vad vi skulle kalla för hög mellanklass prismässigt – prislapparna varierar från cirka 11 000 till precis under 15 000 kronor. De kommer alla med moderna processorer med sex eller åtta kärnor, kraftfulla nog för nästan allt men inte de allra mest maxade och dyra på marknaden.De har alla antingen stora ssd-enheter för lagring eller mindre ssd:er som systemdiskar och ordentlig extra hårddisk för extra lagring. De har också alla bra grafikkort för spel, så länge du inte vill kunna få toppkvalitet med 4k-upplösning. Då bör du nog gå upp ett steg i pris. I alla fall om du vill ha det omedelbart.Det här är datorer som ska kunna leverera all prestanda och alla datorfunktioner du behöver direkt från första uppstartskonfigurationen, men som också ska kunna vara med dig länge. Om några år kan grafikkortet kännas trött då kraven från nya spel höjs, nya program du använder kan kräva mer av processor och minne, eller lagringsutrymmet är fullt. Då är det en fördel om datorn är lätt att skruva upp, och det finns utrymme för byte av enskilda komponenter eller utbyggnad med extra.Det här är en av de stora fördelarna med att skaffa en stationär pc. Olika komponenter kan behöva fräschas upp vid olika tillfällen, och du ska då inte behöva skaffa en helt ny dator bara för att du är i behov av exempelvis mer ram-minne. Hur bra de olika datorerna är för just det är något vi har lagt lite extra fokus på.En annan sak är ljudnivån från fläktar och andra rörliga delar. En biffig gamingdator kan behöva kylas rejält så under spelsessioner eller extra tungt jobb, till exempel vid en del moment i videoredigering, får man acceptera att fläktar går på högvarv. Men hur är datorn mellan varven? Är den behaglig att jobba med när allt du gör är mejlar och petar i ett Excel-dokument? Det ger klara bonuspoäng.Vi sökte upp och bjöd in samtliga stora datortillverkare med kraftfulla desktopdatorer riktade till hemmaanvändare. Vi bad dem ställa upp med en desktopdator med bra allmänna prestanda, goda möjligheter för framtida underhåll och uppgradering och pris på mellan 10 000 och 15 000 kronor inklusive moms. Av sex inbjudna leverantörer hade fem datorer tillgängliga att testa. Vi bjöd även in de största svenska elektronikkedjorna som säljer sina egna datorer, men få svarade, och vi fick bara in två datorer i tid till testet.Datorerna testades en och en, butiksnya eller efter full fabriksåterställning samt uppgradering av Windows, drivrutiner och förinstallerade program. Prestanda mättes med Cinebench R20, Geekbench 5, 3dmark och HD Tune Pro. Ljudnivå mättes i ett normaltyst hem, 50 centimeter från datorn.

Acer Predator Orion 3000: Kompakt, kraftfull och stillsam

Snabb processor och ett påträngande sken.

Betyg 4 av 5 Omdöme Med extra snabb processor och smart konstruktion i den kompakta lådan blir vi glatt överraskade av Orion 3000. Den har sina småproblem men ingenting som på allvar är avgörande. Förutom den medelmåttiga prestandan i datorns ssd. Positivt Snabb cpu.

Överraskande mek-vänlig.

En del program med mervärde. Negativt Kraftig belysning som ej går att kontrollera.

Måttligt snabb ssd.

En del bloatware.

Testad: April 2020

Kontakt: www.acer.se

Processor: Intel Core i7-9700, 3 GHz octa core

Grafik: Geforce RTX 2060, 6 GB

Rek. pris: 14 990 kr

Pris: 14 990 kr på Webhallen.se

Asus ROG Strix GA15: Maxat för pengarna, snålt med utrymmet

Det här är en av de bästa prestanda-dealarna just nu.

Betyg 4 av 5 Omdöme För precis under 15 000 kronor får vi här mycket dator, där pengarna har satsats på rätt saker: prisvärd cpu-prestanda, vass ny grafik och snabba minnen. Även ssd:n är snabb och stor. Lite tystare drift hade varit trevligt, och vi är lite besvikna på de begränsade möjligheterna till utbyggnad. Positivt Bästa grafikkort i klassen.

Stor, snabb ssd.

Bra uppsättning extraprogram. Negativt Ganska högljudd.

Begränsade möjligheter att uppgradera.

Lite bloatware.

Testad: April 2020

Kontakt: www.asus.se

Processor: AMD Ryzen 5 3600X, 3,8 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2060 Super, 8 GB

Rek. pris: 14 990 kr

Pris: 14 990 kr på Dustinhome.se

Dell G5 Gaming Desktop: Enkelt och prisvärt utan att överraska

Extra hårddisk, mus och tangentbord på köpet.

Betyg 3 av 5 Omdöme En enkel och mestadels redig dator som ger dig stabila prestanda till pressat pris, men utan riktig finess. Den får plus för ovanligt bra uppgraderingsmöjligheter för en fabrikstillverkad pc, men en del irriterande ljud från fläktar och hårddisk stör. Positivt Smidigt att uppgradera det mesta.

Pressat pris

Mus och tangentbord på köpet Negativt Visst konstant brus.

Bara ”bra nog” prestanda.

Lite trångt inuti.

Testad: April 2020

Kontakt: www.dell.se

Processor: Intel Core i5-9400, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce GTX 1660ti, 6 GB

Rek. pris: 11 290 kr

Pris: 10 990 kr på Dell.se

Komplett a125 Premium Gaming: Kraftfull och bra för mer än gaming

En snyggt byggd dator med fokus på tyst kylning.

Betyg 5 av 5 Omdöme Komplett levererar här nästan precis allt vi vill ha i en stationär pc. De gör smarta komponentval och bygger ihop datorn på ett exemplariskt sätt. Vi får aningen mer prestanda för pengarna i ett par konkurrenter, men Kompletts trumfkort är den exemplariskt dämpade kylningen även under hård press. Positivt Höga prestanda.

Mycket utrymme för uppgraderingar.

Snabb ssd. Negativt Bökigt att stoppa in mer lagring.

Stor låda.

Ingen wifi.

Testad: April 2020

Kontakt: www.komplett.se

Processor: AMD Ryzen 5 3600, 3,6 GHz hexa core

Grafik: Radeon RX 6500 XT, 6GB

Rek. pris: 14 499 kr

Pris: 14 499 kr på Komplett.se

Lenovo Legion T530: Stor dator som ekar tomt

Lever inte upp till våra höga förhoppningar.

Betyg 2 av 5 Omdöme Står du ut med extra oväsen är det här en bra dator för pengarna. Gör du inte det är det tyvärr en dealbreaker. Det är snålt med utbyggnadsmöjligheterna, men de få saker du kan göra går i alla fall lätt. Positivt Smidigt att lägga till lagring.

Bra pris. Negativt Långsam ssd.

Extra högljudd kylning.

Begränsade möjligheter till utbyggnad.

Testad: April 2020

Kontakt: www.lenovo.com/se

Processor: Intel Core i5-9400F, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce GTX 1660ti, 6 GB

Rek. pris: 10 990 kr

Pris: 9 490 kr på Webhallen.com

MSI Infinite S 9SC: Minimal dator som överraskar

En kompakt dator som kan mäta sig med fullformatskonkurrenter.

Betyg 3 av 5 Omdöme MSI:s kompakta bordsdator ger oss väl hög grundljudnivå, men överraskande bra möjligheter trots det kompakta formatet. Den har smarta lösningar som gör uppgradering enklare. Och matchar konkurrenternas prestanda. Allt detta i en större och rymligare låda med större fläktar hade varit helt rätt. Positivt Fullgoda prestanda trots lilla formatet.

Mycket lagringsplats.

Enklare än väntat att uppgradera. Negativt Långsam ssd.

Trångt och bökigt att underhålla.

Ganska högljudd.

En del bloatware.

Testad: April 2020

Kontakt: www.msi.com/eu

Processor: Intel Core i5-9400, 2,9 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2060, 6 GB

Rek. pris: 13 790 kr

Pris: 13 790 kr på Dustinhome.se

Webhallen Config D20: Bäst dator för uppgraderingar

Bra prestanda och kvalitet.

Betyg 4 av 5 Omdöme Det här är en av de bäst byggda datorer vi testat när det gäller att kombinera tillgänglighet för underhåll med en ren och prydlig insida. Den ger inte absolut mest prestanda för pengarna även om det är nära, och kylningen kunde varit lite mer välkontrollerad. Annars har vi väldigt lite att klaga på. Positivt Goda prestanda.

Stor och snabb ssd.

Mycket lätt att underhålla och uppgradera.

Rent system. Negativt Kylningen kunde vara lite tystare.

Lådan kan ta plats.

Inget wifi.

Testad: April 2020

Kontakt: www.webhallen.se

Processor: AMD Ryzen 5 3600, 3,6 GHz hexa core

Grafik: Geforce RTX 2060, 6 GB

Rek. pris: 14 990 kr

Pris: 14 990 kr på Webhallen

