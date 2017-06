I den här artikeln går vi igenom hur du fintrimmar din router så att den fungerar precis som du önskar. Du lär dig bland annat att optimera hastigheten och ställa in vilka tjänster som ska prioriteras när det råder hård konkurrens om internetanslutningen.

Ett av de största problemen med trådlösa nätverk är att hastigheten är lägre än förväntat, och på den fronten kan du experimentera för att förbättra förhållandena.

Först ska du se till att placera routern på ett smart ställe så att signalerna sprids på ett bra sätt. Du kan testa dig fram för att hitta den bästa platsen, men en grundregel är att den bör placeras en bit upp från golvet och så centralt som möjligt i bostaden.

Har du till exempel ställt routern längst in i ett sovrum som ligger lite avigt till, är det en god idé att flytta den till hallen som förhoppningsvis ligger i anslutning till andra rum.



Välj rätt kanal

Nu ska vi gå in på lite smarta trimningstips som förutsätter att du är inloggad mot din routers administrationsgränssnitt. För att komma dit måste du knappa in routerns ip-adress och logga in, något vi beskrev mer detaljerat i förra delen av skolan.

Trådlösa nätverk sänder ut data på olika kanaler som i sin tur är kopplade till olika frekvenser. Som standard är din router inställd på att välja kanal på egen hand, men det är inte alltid helt optimalt. Särskilt inte om din grannes nätverk sänder på samma kanal, för då krockar signalerna och prestanda försämras för båda nätverken.

När du startar din router för första gången är den förinställd på att välja kanal automatiskt. Om prestanda är dåliga kan du testa att byta kanal på egen hand.

Fixa kanalbytet

Upplever du att nätverkets prestanda är sämre än väntat är det därför lämpligt att testa att byta kanal. Kanalbytet fixar du under en meny som heter något i stil med Wireless/WIFI, och där letar du upp Channel eller Kanal. Välj en ny kanal, tryck OK/Apply och kolla om prestanda förbättrats.