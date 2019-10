I den här artikeln går vi igenom hur du fintrimmar din router så att den fungerar precis som du önskar. Du lär dig bland annat att optimera hastigheten och ställa in vilka tjänster som ska prioriteras när det råder hård konkurrens om internetanslutningen.

Ett av de största problemen med trådlösa nätverk är att hastigheten är lägre än förväntat, och på den fronten kan du experimentera för att förbättra förhållandena.

Smarta finnesserna du inte visste fanns i din router

Först ska du se till att placera routern på ett smart ställe så att signalerna sprids på ett bra sätt. Du kan testa dig fram för att hitta den bästa platsen, men en grundregel är att den bör placeras en bit upp från golvet och så centralt som möjligt i bostaden.

Har du till exempel ställt routern längst in i ett sovrum som ligger lite avigt till, är det en god idé att flytta den till hallen som förhoppningsvis ligger i anslutning till andra rum.

Välj rätt kanal

Nu ska vi gå in på lite smarta trimningstips som förutsätter att du är inloggad mot din routers administrationsgränssnitt. För att komma dit måste du knappa in routerns ip-adress och logga in.

Trådlösa nätverk sänder ut data på olika kanaler som i sin tur är kopplade till olika frekvenser. Som standard är din router inställd på att välja kanal på egen hand, men det är inte alltid helt optimalt. Särskilt inte om din grannes nätverk sänder på samma kanal, för då krockar signalerna och prestanda försämras för båda nätverken.

När du startar din router för första gången är den förinställd på att välja kanal automatiskt. Om prestanda är dåliga kan du testa att byta kanal på egen hand.

Fixa kanalbytet

Upplever du att nätverkets prestanda är sämre än väntat är det därför lämpligt att testa att byta kanal. Kanalbytet fixar du under en meny som heter något i stil med Wireless/WIFI, och där letar du upp Channel eller Kanal. Välj en ny kanal, tryck OK/Apply och kolla om prestanda förbättrats.

Du som sitter med ett långsamt bredband som används av flera personer samtidigt har säkert upplevt att det stundtals går segt att surfa, titta på webb-tv eller lira spel på nätet.

Tyvärr finns det inget dundermedel, men du kan åtminstone välja att prioritera vilka program och tjänster som ska prioriteras när det är ont om resurser. Funktionen som tar hand om den biten heter quality of service och benämns ofta qos i inställningarna.

Så snabbar du upp ditt internet utan att köpa nya prylar

Hög belastning

I sin allra enklaste version aktiverar du qos genom att bara klicka i de tjänster som ska gå först när belastningen är hög. Därefter sköter routern resten. Den inställningen gäller då för samtliga enheter i det lokala nätverket.

Vanligtvis går det också att styra qos för specifika ip-adresser, men det kräver att du känner till vilken port som är kopplad till den tjänst du vill prioritera. Det är dock inga problem att kolla upp det. Antingen hittar du gällande port i den aktuella applikationen eller så letar du upp den med hjälp av Google (exempel på portlista: bandwidthcontroller.com/applicationPorts.html).

Ftp går till exempel oftast över port 21 och trafik från webbläsaren går via 80 eller 8080, eller 443 om det är en säker anslutning.

Olika tjänster och ­program använder olika portar. På sajten Bandwidthcontroller.com finns en lista över vanligt förekommande tjänsters portar.

Bättre antenn

Är det så illa att inget av de ovanstående tipsen förbättrar nätverkets prestanda kan det vara läge att investera i lite kraftigare antenner till routern. Det ska inte behövas om du bor i en liten lägenhet, men om du bor i ett hus med flera våningar på flera hundra kvadratmeter är det säkerligen nödvändigt. Det är dock inte säkert att du kan byta antenner på din router.

Test av routrar med inbyggt antivirus

Enklaste sättet för att ta reda på det är att ta tag i de antenner som routern levererades med och försiktigt vrida dem motsols. Om de släpper direkt och går att skruva på går de också att byta ut. På modeller med interna antenner finns det i bästa fall en extern antennkontakt.

Det kan vara värt att satsa på en ny antenn. Det här är en rundstrålande modell från D-Link som kostar cirka 400 kronor.

Utbudet av externa antenner som säljs separat är stort. För normala behov räcker det med en modell som kostar några hundralappar, men det finns mer kraftfulla varianter för några tusenlappar. Satsa på en rundstrålande antenn om du vill att signalerna ska skickas åt alla håll, det vill säga om de mottagande enheterna finns på olika platser runt om i hemmet.

Om alla enheter befinner sig på samma plats väljer du en riktad antenn.

Begränsa åtkomsten

Har du barn och känner att du vill begränsa surftiden för dem eller spärra vissa sajter med olämpligt innehåll? Kolla i så fall om din router har någon typ av föräldrakontroll, eller parental control som det heter på engelska.

Föräldrakontrollen fungerar på lite olika sätt, beroende på leverantör. Det vanligaste är att du från en lista väljer vilken av de anslutna enheterna du vill ta kontroll över, och sedan anger vilka sajter som ska stoppas alternativt under vilka tider som det inte ska gå att surfa.

Notera att en del routrar inte har inställningen för sajtkontrollen på samma ställe som föräldrakontrollen.

Med föräldrakontrollen styr du när på dygnet som vissa enheter ska kunna ansluta mot internet. ​

Spärra enheter

Du kan också välja att helt sonika spärra vissa enheter från nätverket alternativt ställa in att enbart vissa enheter får ansluta, och det fixar du med mac-adressfiltrering, en funktion som sedan länge ingår i alla routrar. Ta först reda på mac-adressen hos den enhet som ska tillåtas eller spärras från nätverket. På en ­Windows 10-dator använder du sökfönstret bredvid Startknappen och skriver visa nätverksanslutningar. Klicka sedan på Visa nätverks­anslutningar och dubbelklicka på den aktuella nätverks­anslutningen som dyker upp. Tryck på Information och du ser mac-adressen vid rubriken Fysisk adress.